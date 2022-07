De retour dans l’octogone – Volkan Oezdemir a repris le fil de sa carrière Le combattant suisse de 32 ans a renoué avec la victoire samedi à Londres. Un tournant qu’il ne fallait pas rater. Robin Carrel Londres

Le Suisse a très vite pris le dessus sur son adversaire, qui avait pourtant le public avec lui. IMAGO/ZUMA Wire

En 2017, pour ses débuts à l’UFC, le Fribourgeois a très vite été à la mode. Et Dieu sait si ça compte pour beaucoup dans ce sport on ne peut plus nord-américain. Après un succès en trois rounds pour ses débuts contre le vétéran américain Ovince Saint Preux, il avait remporté deux victoires d’affilée en respectivement 28 secondes (face au Canadien Misha Cirkunov) et 42 secondes (contre l’Américain Jimi Manuwa).