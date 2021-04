Vols de cartes de condoléances – «Voler ces familles en deuil, c’est comme s’il m’avait volé moi» Un sexagénaire récidiviste a dérobé des dizaines de cartes de condoléances dans les funérariums jurassiens. Un croque-mort l’a surpris en flagrant délit. Sébastien Jubin

David Comte ne considère pas comme un justicier, dit-il, mais assure être soulagé d’avoir mis fin à ces vols qui le minaient. DR

Lorsqu’il raconte son «affaire», il a encore de l’adrénaline dans la voix. David Comte, 39 ans, entrepreneur de pompes funèbres, a mené à l’arrestation d’un voleur, pris en flagrant délit et qui a sévi à Delémont, Bassecourt et Porrentruy, comme l’a relayé «Le Quotidien Jurassien» cette semaine. «Depuis plusieurs mois, les familles m’interpellent dans la rue: des cartes de condoléances ne leur sont jamais parvenues. Ces informations ont renforcé des soupçons que j’avais sur un individu que je voyais souvent dans nos chambres mortuaires.»

Il y a une semaine, David Comte prend soin d’une défunte à Delémont. En début d’après-midi, il doit faire une retouche maquillage et disposer quelques fleurs. Depuis le hall du funérarium, il constate que la porte de la chambre mortuaire est entrouverte. Il pénètre dans la pièce et se trouve nez à nez avec un homme. Salutations d’usage. L’individu s’en va. «J’ai un pressentiment. Et je constate que le volet métallique de la boîte pour les cartes de condoléances est remonté, alors que de coutume, il retombe tout seul. Mon instinct me dicte que c’est le moment d’agir.»