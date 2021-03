Musique francophone – Voix de Fête en mode Covid, c’est la cour des miracles de la chanson Participer à un concours de paroles? S’offrir l’objet fétiche d’un groupe? Financer un clip? Plutôt que de se complaire dans le streaming, le festival genevois a mis sur pied une curieuse «Bimbeloterie» à suivre jusqu’au 21 mars. Fabrice Gottraux

Streaker, projet pop rap, étrange et poétique, de Fabian Tharin et Patrick Dufresne. Bastien Bron

L’idée est déjà bonne à raconter, quand bien même on espère s’en passer la prochaine fois. Par exemple, vous est-il déjà venu des envies de paroliers? Alors Voix de Fête propose de confronter ses rimes personnelles, sous pseudo si besoin, avec les textes des autres, auteurs aguerris ou parfaits amateurs. Chacun-chacune est invité à glisser, d’ici au 16 mars, le fruit de ses cogitations poétiques dans une «malle» virtuelle. Au fond de laquelle une sélection de musiciens, bien connus ceux-là – Aliose, Jerrycan ou Yoanna notamment – iront chercher de quoi composer une nouvelle chanson à découvrir au fil de l’année.

Ce n’est pas du concert en streaming. Voix de Fête a fait l’impasse, tant mieux. Le festival genevois de musiques francophones préfère pour cela attendre des jours meilleurs, le 17 avril en l’occurrence, pour Les petits chanteurs à la gueule de bois en vrai à l’Usine. Plus certainement le 21 octobre avec Gaël Faye à l’Alhambra, puis Kery James en décembre. Jusqu’à ce jour idéal pour les fans de Vianney, annoncé en décembre 2022…

Un tête-à-tête virtuel avec l’artiste? Une note personnalisée pour son répondeur? À moins qu’une «relique de scène» emporte votre préférence! Vaste choix dès le 9 mars dans la Bimbeloterie de Voix de Fête.

Pas de concert en ligne, mais des idées fort sympathiques. Des activités participatives, en effet. Toujours ça de pris sur l’ennemi. Dans l’immédiat, depuis le 9 mars et jusqu’au 21 du mois, Voix de Fête organise une sorte de brocante. La Bimbeloterie des artistes, ça s’appelle, met en vente divers services ou objets que le public peut acheter. Les sous viennent remplir une cagnotte qui, on l’aura compris, permettra de soutenir, à parts égales s’entend, ces mêmes artistes réunis par le festival. Une vingtaine au total – des Suissesses Aurélie Emery à Phanee de Pool, de CélénaSophia, duo féminin et belge de chanson pop plombée, à Streaker, projet rap étrange des Vaudois Fabian Tharin et Patrick Dufresne.

Concert de carillon

Qu’acquérir dans cette Bimbeloterie? Pour ce qui concerne les offres les plus originales: un «tête-à-tête virtuel» avec l’artiste de son choix, également une note vocale personnalisée pour son répondeur. À moins que l’on craque pour une «relique de scène», dans ce cas un objet précis associé aux concerts des artistes en lice – tous objets appartenant, le contraire eût été étrange, à un passé hélas révolu mais ô combien nostalgique.

Particulièrement créatif malgré le désarroi ambiant, Voix de Fête ajoute à cette curieuse liste de choses à faire sans musique, également une «bourse aux clips», sous la forme d’un appel à contribuer à un fonds d’aide à la réalisation de vidéo musicale. De même qu’un récital de carillon. À la cathédrale Saint-Pierre, oui, mais avec pour répertoire les chansons des artistes qui devaient jouer à Voix de Fête. À suivre de loin – de partout en ville si la direction du vent est favorable – les 16, 18 et 20 mars à 17 h 30. Tous les détails sur le site de Voix de Fête.