Concours | 10x2 billets – Voix de Fête Gagnez 10x2 billets pour le Festival Voix de Fête, du 20 au 26 mars 2023.

Festival Voix de Fête DR

EN QUELQUES MOTS

Voix de Fête - le plus grand festival francophone de Suisse - revient du 20 au 26 mars 2023. Il souffle cette année ses 25 bougies ! Pour fêter ce ¼ de siècle, 62 concerts à l’affiche, explorant le large spectre des musiques actuelles.

Créé en 1999, le festival a pour objectif de dynamiser un éclairage sur la vivacité de l’expression musicale francophone actuelle. Une priorité est donnée à l’émergence des nouvelles tendances et aux créations. La programmation apprécie le texte, les émotions et l’innovation musicale. Voix de Fête invite des artistes sur une palette d’esthétiques variées, rassemblant toutes les tendances. Ils sont réunis, sur une même affiche, pour mettre en évidence la richesse de leur diversité.



Au fil du temps, le festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les mélomanes, tout en restant une belle fête populaire qui se reforme chaque année pour fêter la musique.

Gagnez 2x2 billets pour MENTISSA (20h) et STÉPHANE (21h30) – Mardi 21 mars dès 20h, Alhambra

MENTISSA: Après le succès de son 1er single « Et Bam » sorti en novembre 2021, Mentissa a conquis sa place au sein d’un cercle prisé : celui des timbres de voix qu’on reconnait aux premiers mots. L’artiste a transformé l’essai en sortant « Balance », un deuxième single plus intimiste. Une chanson directe et bouleversante de sincérité qui affronte les exigences physiques et les normes sociales imposées aux femmes. Le festival est heureux d’accueillir la première tournée de cette jeune artiste déjà attendue par son public.

STÉPHANE: Elle s’appelle Stéphane. Et rien que son prénom dit tout de ses contrastes.

Véritable enfant des années 2000, nourrie par les tubes qui tournent en boucle sur les ondes, Stéphane sait, à l’instinct, écrire et composer des chansons fédératrices, dont le destin semble tout de suite réunir un large public. Avec ce petit quelque chose en plus : sa sincérité. Indéniablement, la jeune auteure sait faire sonner les mots. Les siens.

À 24 ans, Stéphane, toujours accompagnée de sa guitare, est prête à proposer son univers musical à la fois rafraîchissant et élégant, à travers les chansons de son premier EP. Toujours en équilibre, ses titres sont à la fois directs, mystérieux, bruts et délicats. Avec sa pop rock de caractère, la chanteuse s’affirme et compte bien faire entendre sa voix. Elle aussi pleine de contrastes, une seconde grave, l’autre aérienne, elle donne à ses morceaux toute leur unicité.

Avec ses premières chansons éclatantes, Stéphane impose avec évidence ses multiples talents, sans s’excuser d’être là. Là pour longtemps.

Gagnez 2x2 billets pour ROMANO BIANCHI (20h) et LE ROI ANGUS (21h) – Mercredi 22 mars dès 20h, Alhambra

ROMANO BIANCHI: Romano Bianchi est un amoureux du verbe, rompu aux groupes et aux rôles de parolier, qui a pris le pari de se lancer en solo. Accompagné de la fine fleur de la scène pop romande, c’est isolé dans la montagne qu’il enregistre son premier album. Explorant une pop sixties et des sonorités psychédéliques, c’est en français que l’artiste a choisi de commenter ses névroses sous couvert d’ironie. Dans un parlé-chanté très imagé et truffé de références, il trouve un équilibre qui parvient parfaitement jusqu’à nous.

LE ROI ANGUS: Avec leurs sonorités indie pop rock, le Roi Angus nous envoûte, à la manière d’un Jacco Gardner ou de Tame Impala, inspirations profondes et assumées. Forts du succès de leurs deux premiers albums, ils reviennent avec « Sosie » dont ils confient la direction artistique à Renaud Letang (Alain Souchon, Manu Chao ou Philippe Katerine). L’album enchaîne les ballades évoquant des lieux symboliques, où l’amour se trouve puis se perd. Une plongée dans des mélodies aux accents psychédéliques qui inspirent aux rêves.

Gagnez 2x2 billets pour NYNA LOREN (20h) et AURÉLIE SAADA (21h) – Vendredi 24 mars dès 20h, Casino Théâtre

NYNA LOREN: D’une voix intense et envoutée, elle a la prestance de celles que l’on aurait jadis appelées sorcières : Nyna Loren est libre. Aussi bien solaire que polaire, le mélange de ses influences et de ses émotions lui appartient. Violoniste chamanique, elle transpose sa musique dans un songe ou les frontières n’existent plus. Les genres ne sont plus une limite, et seules les émotions priment. Son prochain album est à la fois un murmure et un cri, une urgence douce que l’on murmure à l’âme pour faire hurler le cœur.

AURÉLIE SAADA: C’est d’abord au sein du duo Brigitte qu’Aurélie Saada s’est fait connaître. Six albums et deux disques de platine plus tard, le groupe annonce sa séparation en 2021. Désormais, c’est en son nom propre qu’elle poursuit sa route, et dévoile une facette musicale plus hétéroclite. Son nouvel album est enregistré en live, un disque orchestral à la recherche de profondeur, de partage et de fragilité. Une artiste lumineuse qui viendra éclairer la scène du festival. On s’en délecte d’avance !

Gagnez 2x2 billets – pour KT GORIQUE – (23h45) + NUIT INCOLORE, OSCAR LES VACANCES, etc… – Vendredi 24 mars dès 20h15, Lieu Central (Salle communale de Plainpalais)

KT GORIQUE: Kt Gorique c’est l’exemple même de l’artiste total. Musicalement, elle allie les styles pour créer une sonorité qui lui est propre. Un mélange de reggae et hip hop moderne saupoudré d’influences africaines et de grosses guitares. Génie technique, elle est sacrée championne du monde de freestyle à New York en 2012. Enterteineuse ultime, elle transcende tous les publics qu’elle rencontre à travers le monde. Cette année, elle envoutera le festival de son aura, et diffusera ses messages aussi inspirants que spirituels.

NUIT INCOLORE: Il tient son nom de sa manière de composer, seul dans sa chambre la nuit. Pour lui, la musique est aussi un travail d’introspection. Fort de dix années de conservatoire à étudier le piano, et de ses études littéraires, il glisse de la poésie partout. Dans ses textes bien sûr, mais aussi dans ses mélodies. Théo de son vrai nom, parle de ses rêves, de ses sentiments, et se met en scène à la manière d’un personnage de manga. Chaque Ep est un chapitre de plus à son histoire. Une histoire qu’on espère encore longue.

Gagnez 2x2 billets pour PIERRE DE MAERE (21h30) + ALOÏSE SAUVAGE (19h30), etc… – Samedi 25 mars dès 19h30 Lieu Central (Salle communale de Plainpalais)

ALOÏSE SAUVAGE: Aloïse Sauvage c’est un peu des 4 éléments. Le feu de ses instrumentales bouillonnantes et électriques. La fluidité des mots et des idées. La légèreté de l’âge. Et un corps encré dans la terre par des danses intuitives et primales. Entre rap, électro, chant et danse, Aloïse Sauvage sort des cases, mais construit un grand échiquier sur lequel elle s’amuse à changer les règles du jeu entre chaque morceau. Découverte en 2019, elle revient et s’attaque cette fois à la grande scène, qui redoute déjà sa foudre.

PIERRE DE MAERE: Artiste créatif, Pierre de Maere se lance en autodidacte dans la musique, après avoir touché à la mode et la photographie. Riche d’inspirations allant de Lady Gaga à Stromae en passant par Polnareff ou les Rita Mitsouko, il sculpte un univers lumineux et irisé. Son premier album « Regarde-moi » qui sortira en janvier 2023, est l’un des projets les plus attendus de l’année. Comme chez ses idoles, on devine déjà chez lui la capacité singulière de se modeler et se renouveler au gré de ses désirs.

