Avec les supporters de Gottéron – «Voir un titre de champion avant de mourir»

Admirons la ferveur entêtée du supporter! Prenez Gaëlle et Joël, ils sont dans une famille qui suit Fribourg Gottéron depuis quatre générations. La quatrième génération, haute de 1 m 40 environ, est en train de cavaler dans les gradins à quelques minutes du coup d’envoi contre Lausanne, mercredi.

Quatre générations et pas un titre de champion suisse. Prenez Christoph, il possède la relique des Augustins, un maillot Jumbo, avec toutes les signatures de la phalange qui, en 1980, monta en Ligue A: «Jakob Lüdi voulait me racheter ce maillot. Même pour 10’000 balles, je ne le lui vendrais pas!» Une fortune, et pas un titre de champion suisse.