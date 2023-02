Biodiversité dans l’arc lémanique – Voir le plus grand aigle d’Europe planer à nouveau sur le lac Le pygargue à queue blanche, qui est en cours de réintroduction, est l’une des espèces à observer lors de la Journée mondiale des zones humides. Antoine Grosjean

Ce pygargue à queue blanche, nommé «Sciez», est l’un des quatre premiers à avoir été réintroduits dans la nature par le parc animalier Les Aigles du Léman, en Haute-Savoie. Il peut être observé près de l’endroit où il est éclos l’an dernier. Lucien FORTUNATI

Ses ailes se déploient et soudain, vous comprenez vraiment ce que cela signifie de voir le plus grand aigle d’Europe planer à nouveau sur l’arc lémanique, et au-delà. Observer un pygargue à queue blanche – qui fait jusqu’à 2,50 d’envergure – prendre son envol en toute liberté ne laissera pas indifférents les chanceux qui participeront à cette activité, l’une des nombreuses organisées ce dimanche dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides.