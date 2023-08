Voile – Maud Jayet vogue vers l’or Aux Mondiaux, la Vaudoise vire en tête en Laser ILCA 6 avant la Medal Race de dimanche. Grégoire Surdez

La Vaudoise en action. Sailing Energy

Maud Jayet est au sommet de son art depuis plusieurs mois. Aux Mondiaux de La Haye, la Vaudoise de 27 ans a pris la tête de la catégorie ILCA 6, la plus relevée de la voile mondiale. Après dix manches qualificatives, elle abordera, dimanche, la course aux médailles en position de force pour décrocher le premier titre de l’histoire de la voile suisse. Dans cette dernière régate qui comptera double, elle devra contenir les assauts de la Danoise Anne-Marie Rindom, championne olympique en titre, et de la Hongroise Maria Erdi qui pointent à 5 longueurs (69 points contre 64 à Jayet).

Au lendemain de la déjà superbe médaille d’argent de Sébastien Schneiter et Arno De Planta, la Pulliérane poursuit son parcours sans faute depuis le jour 2 des compétitions de Laser. Un an après une première médaille en argent aux Mondiaux au Texas, elle semble mûre pour grimper au sommet du podium. Comme ses homologues masculins, elle validera également sa qualification pour les Jeux puisqu’une place dans le Top 5 ne peut plus lui échapper.

Le bilan suisse lors de ces Mondiaux dépasse toutes les plus folles espérances. Une médaille (argent en 49er) déjà acquise, et quatre bateaux qualifiés pour les Jeux (ILCA 6, 49er, 470 Mixed et IQ Foil). Ne manque que la touche finale, dimanche en début d’après-midi (horaire à confirmer). Avec Maud Jayet en vedette.



Grégoire Surdez

