Voile – Maud Jayet arrache l’argent et se qualifie pour les Jeux Aux Mondiaux, la Vaudoise a surmonté une pénalité pour aller chercher une médaille et son ticket pour Paris. Grégoire Surdez

Maud Jayet s’installe confortablement à la table des meilleures spécialistes de la plus relevée des catégories de la voile olympique féminine. Sailing Energy / World Sailing

Maud Jayet rêvait d’or. L’argent lui ira bien compte tenu des circonstances d’une Medal Race où elle faillit tout perdre en raison d’une pénalité bien sévère. Finalement 7e de cette ultime manche qui réunissait les 10 meilleures laséristes du monde, elle n’a rien pu faire pour empêcher la Hongroise Erdi d’aller chercher le plus précieux des métaux.

Parfaitement bien lancée dans cette finale, la Vaudoise a subi les foudres du jury international lors du premier bord au vent arrière sur le plan d’eau de La Haye. Sa faute? Avoir trop pompé avec son corps pour relancer son bateau dans des tout petits airs. Des mouvements interdits pas toujours faciles à déceler ni à identifier. La frontière est bien mince entre une action de relance après un virement et un pompage délibéré.

Obligée de purger un rond de pénalité, la Vaudoise a vu ses rivales s’envoler. L’espace de plusieurs minutes, elle s’est même retrouvée virtuellement hors du podium. C’est dans ces instants compliqués que l’on peut mieux mesurer les immenses progrès réalisés par Maud Jayet. Plutôt que de se désunir et de tenter n’importe quelle option extrême, elle a su se remettre dans le match en grignotant mètre après mètre pour revenir sur la championne olympique, la Danoise Anne-Marie Rindom. En coupant la ligne juste dans son sillage, elle s’assurait une médaille d’argent tandis que sa rivale devait se contenter du bronze.

Douze mois après un premier titre de vice-championne du monde, Maud Jayet s’installe confortablement à la table des meilleures spécialistes de la plus relevée des catégories de la voile olympique féminine. Elle aura clairement l’occasion, dans un an, d’aller chercher une médaille aux Jeux. Avec également le duo Schneiter-de Planta (2es en 49er à La Haye), la Suisse pourrait une fois encore trouver son salut parmi ses régatiers lémaniques pour ramener une médaille des Jeux. Un exploit qui ne s’est plus produit depuis l’édition de 1968 à Mexico (Dunand-Noverraz).



