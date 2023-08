Voile – Le duo Schneiter/De Planta décroche l’argent mondial Le Genevois de 28 ans et le Vaudois de 24 ans ont pris un deuxième rang historique aux Mondiaux de La Haye et se qualifient ainsi pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Grégoire Surdez

Sébastien Schneiter et Arno De Planta ont brillé lors des Mondiaux de La Haye. Sailing Energy / World Sailing.

«Merci pour le support, on se réjouit de revenir en Suisse pour fêter cette médaille d’argent. Et on vous donne rendez-vous dans un an pour mieux encore!» Sébastien Schneiter reçoit une belle tape sur l’épaule de son équipier Arno De Planta. Pour sa première collaboration aux Mondiaux, le duo décroche de l’argent. Un résultat historique pour la voile suisse qui attendait une telle performance depuis plus d’un demi-siècle (Louis Noverraz et Bernard Dunand avaient aussi décroché l’argent aux Jeux de Mexico en 1968). Dans un an, Marseille, ils auront peut-être enfin trouvé de dignes successeurs…

À peine revenus sur le sable de la plage de La Haye, le Genevois et le Vaudois se prennent dans les bras et posent ensuite pour la postérité avec ce drapeau suisse qui flotte si rarement lors des grands événements de la voile mondiale. Des médailles, la Suisse en a déjà obtenu chez les jeunes. Sans jamais pouvoir confirmer par la suite. Jusqu’à il y a un peu plus d’un an, lorsque la Vaudoise Maud Jayet avait elle aussi gagné de l’argent aux Mondiaux de Laser. La Pulliérane pourrait d’ailleurs remettre ça dimanche puisqu’elle est actuellement 3e de sa catégorie, avec dans sa ligne de mire ses deux rivales hongroise et belge qui mènent la danse. Nul doute que l’exploit de ses deux potes de l’équipe de Suisse va l’inspirer et la libérer de toute pression.

Avec cette médaille et déjà trois bateaux qualifiés (49er, ILCA 6 et 470 Mixte) pour les Jeux de Paris, la Suisse réalise une campagne néerlandaise de toute beauté. «Notre semaine a été très dense et nous n’avons pas connu de mauvaises journées, témoigne Arno De Planta. Toutes les manches ont été serrées et au final, nous gagnons cette médaille d’argent pour un écart minime de 0,8 point, c’est fou!»

Schneiter et De Planta, qui ont au passage validé leur ticket pour les Jeux, ont parfaitement assuré le coup lors de la Medal Race. «L’or était déjà attribué aux Hollandais Lambriex-Van De Werken avant même le début de cette dernière manche, souligne Sébastien Schneiter. Nous avions une mission pour gagner une place, c’était de finir devant l’Espagne tout en mettant au moins un bateau entre eux et nous. Et c’est exactement ce que nous avons fait en terminant 8e et eux 10e!»

«Difficile d’expliquer pourquoi ça fonctionne, nous sommes très complémentaires tout en ayant des façons de naviguer très différentes.» Sébastien Schneiter.

Avant la délivrance, la course a longtemps été retardée en raison d’un vent absent. Plus de deux heures d’impatience durant lesquelles l’expérience de deux campagnes olympiques et de combats épiques en Sail GP a pris toute leur importance pour le Genevois. Enfin récompensé des milliers d’heures passées sur l’eau depuis plus de 20 ans, le barreur a trouvé avec Arno De Planta, le complément idéal. Associés depuis un peu plus d’un an, ils semblent avoir déjà trouvé la clé de la réussite là où d’autres mettent plusieurs années.

«Difficile d’expliquer pourquoi ça fonctionne, nous expliquait-il récemment. Nous sommes très complémentaires tout en ayant des façons de naviguer très différentes. À Marseille, lors de l’épreuve test des Jeux, nous avions déjà été performants en décrochant le Bronze. C’était assez surprenant car nos premières épreuves de la saison avaient été assez compliquées. On a beaucoup bossé ces derniers mois et ça fait plaisir et vraiment du bien de confirmer ce bon résultat alors que tous les meilleurs étaient une fois encore présents.»



Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

