Voile – Dans la nuit genevoise, victoires vaudoises en solitaire La 50e Syz Translémanique en solitaire a été remportée par François Thorens en temps réel et Christian Monachon en temps compensé. Grégoire Surdez

C’est François Thorens (4e victoire) qui a coupé la ligne en tête avec Cellmen ARDENTIS, son Psaros 40. DR

LA 50e Syz Translémanique en solitaire, la classique la plus exigeante du calendrier, a souri aux régatiers du club de voile de Vevey-La-Tour. Au scratch, c’est le favori François Thorens (4e victoire) qui a coupé la ligne, avec Cellmen ARDENTIS son Psaros 40, au large de la SNG après 12 h 48’54’d’une course pleine de rebondissements. Il a devancé de 15 (!) secondes le sociétaire de la SNG Philippe Séguret et son Psaros 33 Pro Yachting après un final époustouflant dans la nuit genevoise. Guillaume Rigot (SNG) complète le podium pour sa première participation avec MSC (Psaros 33).

Le triomphe des navigateurs vaudois est complet puisque Christian Monacho et le 6,50 Ondine s’imposent en temps compensé devant Cédric Pochelon (Surprise) et Fred Moura (Surprise).

Justine Mettraux 7e

Marraine de cette édition anniversaire, Justine Mettraux a pris une excellente 7e place au scratch, avec un bateau nettement moins performant que les Psaros 40 et 33 qui ont trusté le podium. La Genevoise gagne par ailleurs haut la main dans sa catégorie des TCF1.



