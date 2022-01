Cap sur 2022 – Les grands rendez-vous sportifs de l’année à venir Même si le Covid-19 pourrait bousculer le calendrier, le nouveau millésime fait déjà saliver les amateurs de sports. Notre sélection, forcément non exhaustive, des événements à venir. Nicolas Jacquier

Open d’Australie (17 au 30 janvier)

Titré en 2021, Novak Djokovic sera-t-il présent à Melbourne? KEYSTONE

C’est le premier grand rendez-vous de l’année et forcément, à la lumière des derniers développements épidémiologiques, l’inquiétude est de mise sur sa tenue «régulière».

Alors on suppute, on espère et l’on croise les doigts. À ce jour, les tribunes sont toujours censées accueillir du public, quand bien même la perspective d’un redimensionnement du tournoi ne cesse de croître.

Pour cette première levée à Melbourne Park après une édition 2021 annulée, les autorités de l’État de Victoria ont déjà fait savoir qu’elles ne distribueraient pas d’exemptions médicales, ce qui aurait pu assurer la participation de joueurs non vaccinés.