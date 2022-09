Économie sociale – Voici quelques bons plans pour les petits budgets L’Hospice général vient de publier sa nouvelle brochure qui liste les «adresses futées pour budget serré» pour se nourrir, se vêtir, se divertir ou encore se meubler. Lorraine Fasler

La brochure s’adresse aussi plus globalement aux personnes qui souhaitent lutter contre le gaspillage. HOSPICE GÉNÉRAL

Genève est chère, très chère, c’est bien connu. Elle a d’ailleurs été classée troisième ville la plus chère du monde en 2022, selon un classement réalisé par la société ECA International, spécialisée dans la mobilité des expatriés. Et joindre les deux bouts en fin de mois relève du défi pour de nombreux habitants, que l’on soit étudiant, jeune parent, célibataire ou encore retraité.

Alors les bonnes adresses pas chères ne se refusent pas et se partagent même! L’Hospice général compile depuis douze ans les boutiques et services bon marché du canton dans sa brochure «Adresses futées pour budget serré». L’édition 2022 vient d’être publiée à 4000 exemplaires et, cette fois, sous forme de dépliant, pour être plus pratique.

«L’Hospice général compile depuis douze ans les boutiques et services bon marché à Genève dans sa brochure «Adresses futées pour budget serré.»

Elle est à disposition dans tous les lieux d’accueil de l’Hospice général ainsi qu’auprès de services et associations partenaires de l’institution. On peut également la trouver en ligne, en version PDF.

Liste collaborative

À l’intérieur du fascicule, des dizaines d’adresses, principalement d’organismes sociaux à but non lucratif, sont classées par catégories, afin de permettre aux revenus modestes de trouver où se vêtir, acheter des jouets aux enfants, se meubler et de pouvoir s’accorder des loisirs et même des vacances à prix plus doux.

Le petit guide pratique liste aussi des permanences de conseils ou des outils comme l’application gratuite «Budget CH» de l’association Budget-Conseil Suisse, afin de pouvoir mieux gérer son argent.

Rappelant les possibilités locales de trocs, de réparation et de bricolage, «la brochure se destine aussi plus globalement à toutes les personnes qui ont le souci d’être des «consom’acteurs» et cherchent à lutter contre le gaspillage», signale l’Hospice général dans un communiqué.

Seuls bémols? On regrettera que la brochure ne soit pas traduite en plusieurs langues, cela afin de toucher un public large. Et quelques adresses de points de restauration aux prix disons «raisonnables» pour Genève seraient un vrai plus.



Mais la liste d’adresses est évidemment non exhaustive et elle est mise à jour chaque année. Vous pouvez d’ailleurs partager vos éventuelles suggestions à l’adresse e-mail: actions_integration@hospicegeneral.ch

Si vous souhaitez en savoir plus concernant les prestations sportives, culturelles, etc., de la Ville de Genève, vous pouvez vous adresser à l’un des Points Info à l’adresse pointsinfo@ville-ge.ch ou par téléphone au 0800 44 77 00 (gratuit). Pour les autres communes, prendre contact directement avec les mairies.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.