Votations du 13 juin – Voici les quatre visages du «non» à la loi sur le CO₂ Le projet censé réduire les émissions de gaz à effet de serre est attaqué sur sa droite et un peu sur sa gauche. Le point sur les forces en présence. Florent Quiquerez , Berne

Le 12 janvier, plus de 100’000 signatures étaient déposées contre la loi CO₂ par le comité économique. Au premier plan, Ueli Bamert, directeur de Swissoil, l’association nationale des négociants en combustibles. KEYSTONE

La révision de la loi sur le CO₂ jouera son avenir le 13 juin. Fruit de trois ans de travail, le texte introduit une série de mesures visant à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, avec comme objectif une neutralité carbone d’ici à 2050. En parallèle, elle prévoit la création d’un fonds pour le climat et une taxe sur les billets d’avion. Mais elle ne fait l’unanimité ni à droite, ni à gauche.

Ce mardi à Berne, un comité économique lance sa campagne contre ce texte, jugé coûteux, inefficace et antisocial. Ce sont ces milieux qui ont réussi à récolter 117’000 signatures, soit deux fois plus que nécessaires. Mais le référendum a aussi été lancé par des milieux de gauche, qui ont recueilli 7000 paraphes. La Grève du climat et certains partis de la gauche alternative dénoncent une loi qui ne va pas assez loin.