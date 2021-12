Politique climatique – Voici les quatre piliers de la nouvelle loi sur le CO2

C’est un des chemins pris par la Suisse pour respecter ses engagements climatiques. Le Conseil fédéral propose une nouvelle révision de la loi sur le CO 2 . La ministre Simonetta Sommaruga a tiré les leçons du non à 51,6% à la précédente révision en juin. «La population ne doit pas avoir l’impression d’être punie. Mais elle doit avoir la possibilité de vivre dans le respect du climat. Celui qui veut chauffer durable doit être soutenu. Celui qui veut rouler électrique doit avoir des stations de recharge», résume la socialiste.

Il n’y aura ni taxes en plus ni trou creusé dans le budget général, mais de nouvelles incitations financées par de nouvelles répartitions. Assez ambitieux pour réduire nos émissions de CO 2 de moitié d’ici à 2030? «Ça reste possible, mais il faut avancer vite», prévient la ministre, qui reste optimiste, constatant malgré le refus de juin une dynamique au sein de la population et dans l’économie pour faire plus vert.