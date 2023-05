Quand la montagne s’effondre – Voici les plus gros écroulements que la Suisse a jamais connus Plusieurs villages de montagne ont connu des catastrophes naturelles comme celle qui menace actuellement Brienz (GR). Laquelle a été la plus dévastatrice? Gregor Poletti

Non loin de la zone au-dessus de Goldau (SZ) touchée par un écroulement le 22 août 2005, une catastrophe similaire avait fait plus de 450 morts en 1806. URS FLÜELER/KEYSTONE

«Les écroulements de montagne font partie des événements naturels les plus terribles des Alpes. Ce n’est pas le léger voile passager d’une avalanche de poussière ou même la fureur d’une masse d’eau déchaînée qui effraie le plus l’esprit de l’habitant de la montagne, l’impression est bien plus terrible lorsqu’une montagne entière se met à trembler», notait le Dr Armin Baltzer dans l’annuaire du Club alpin suisse de 1875.