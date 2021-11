Hausse des infections – Voici les mesures Covid que les cantons pourraient dégainer Pour éviter de nouvelles fermetures, les autorités ont en main un éventail de restrictions à mettre en place. En voici les principales. Julien Culet

Comme ici en Allemagne, le certificat Covid pourrait être étendu et restreint aux seuls vaccinés ou guéris. AFP

Confrontés à la cinquième vague de la pandémie de coronavirus, les Cantons devraient être amenés à prendre des mesures ces prochains jours. Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, le Bâlois Lukas Engelberger, indiquait lundi au «Tages-Anzeiger» que des discussions étaient en cours. Pour agir face à la flambée de cas, les autorités disposent d’un éventail de restrictions et de décisions. «Il y a toute une liste de mesures possibles, confirme Laurent Paoliello, porte-parole du département genevois de la santé. Il faudra décider celles qui seront les bonnes à prendre prochainement. Nous ne pouvons en tout cas rien exclure.» Voici cinq possibilités pour les Cantons.

Le télétravail pourrait revenir en force ces prochaines semaines. URS JAUDAS

Il est possible depuis plusieurs mois de retourner au bureau mais il faudra peut-être faire machine arrière. Les entreprises pourraient être encouragées, voire contraintes, de recourir au télétravail. La mesure, efficace, fait partie des possibilités en mains des autorités. «Nous savons que le télétravail fonctionne puisque c’est une mesure de confinement qui limite les interactions, en laissant les gens chez eux et en diminuant le nombre de voyageurs dans les transports publics, explique Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à Genève. Mais il présente des inconvénients sociaux puisqu’il isole et que de nombreuses personnes n’ont pas l’équipement pour.»

Pass réservé aux vaccinés et aux guéris

Il s’agit de la règle dite des «2G» avec laquelle un test négatif ne donne plus droit à un certificat Covid. Plusieurs pays, comme l’Allemagne, y sont déjà passés. La mesure encouragerait à la vaccination et diminuerait la transmission du virus mais serait délicate à mettre en place car impopulaire auprès d’une partie de la population. «Sous l’angle scientifique, cela réduit les risques que des personnes tombent malades lors d'un événement avec certificat. En effet, lorsque quelqu’un est contagieux malgré l’exigence du pass, ce sont les non immunisés qui ont le plus de chances de tomber malade, indique Samia Hurst, vice-présidente de la task force de la Confédération et professeure de bioéthique à l’Université de Genève. Mais d’un point de vue éthique, la mesure se justifie moins dans la proportionnalité et est délicate à manier.»

Masque à l’école

Les élèves pourraient devoir remettre un masque en classe tout prochainement. keystone-sda.ch

Les masques avaient disparu à la rentrée mais ils pourraient faire leur retour dans les écoles. C’est déjà le cas en Suisse alémanique, dans les cantons des Grisons et de Nidwald, indiquent swissinfo.ch et «Blick». «Plus la circulation du virus augmente, plus cela veut dire que les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme les enfants de moins de 12 ans, doivent faire attention, comme les enfants de moins de 12 ans, doivent faire attention. Les mesures de protection dans les écoles gagnent alors en importance», prévient Samia Hurst.

