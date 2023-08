Une technologie bluffante – Voici les meilleures lunettes de soleil pour faire du sport Les meilleures lunettes de soleil pour faire du sport sont suisses et cartonnent en ce moment. Si le prix est au rendez-vous, le gain en confort d’utilisation également. Florian Müller

Lors de randonnées en forêt, les verres s’adaptent automatiquement aux changements de luminosité entre ombre et lumière. LEON SEIERLEIN

Quel est le rapport entre la soudure et le sport de haut niveau? Ici, tout est affaire de précision. Au milieu des années 80, une société suisse mettait au point un casque de soudure qui allait révolutionner l’industrie: une visière à obscurcissement automatique basée sur la technologie des cristaux liquides. Près de quarante ans plus tard, voilà la même entreprise basée à Wattwil qui débarque dans le sport forte de son savoir-faire. Désormais, plus question d’avoir la vision qui flanche à chaque fluctuation de luminosité: avec les lunettes React, la teinte de vos verres s’adapte en une milliseconde aux variations de lumière.