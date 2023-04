De gauche à droite en haut: Thierry Apothéloz, Delphine Bachmann, Lionel Dugerdil, Fabienne Fischer, Nathalie Fontanet et Anne Hiltpold. De gauche à droite, en bas: Antonio Hodgers, Carole-Anne Kast, Pierre Maudet, Philippe Morel, Philippe Oberson et Olivier Pahud. DR

Ils étaient 23 candidats au Conseil d’État au départ, il n’en reste plus que 12. À deux semaines et demie du second tour de cette élection fort disputée, le match entre la gauche et la droite genevoise reste très ouvert. La grande alliance de droite est en position de force, pour autant que la sauce prenne, ce que ne favorise pas le bulletin unique. Une nouvelle donne qui offre, en revanche, des perspectives à Pierre Maudet. La «Tribune de Genève» dresse les portraits de tous les candidats pour vous aider à faire votre choix.

Thierry Apothéloz, le leader de la gauche

Thierry Apothéloz (PS). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Né en 1971, le socialiste Thierry Apothéloz a fait le deuxième meilleur score de la course au Conseil d’État, dimanche. Avec 38’232 voix, il devient même le leader de la gauche, s’est félicité son parti. Un pied de nez à ses adversaires estimant que, à force de consulter, il n’a pas de bilan à présenter à l’issue de sa première législature au Conseil d’État? Ou à la «Tribune de Genève» qui titrait en le qualifiant de «magistrat lent au démarrage?» Ses partisans, au contraire, affirment que ce souci de la concertation lui a permis de proposer des projets solides, comme la réforme de l’aide sociale qui est à bout touchant.

Le magistrat chargé de la Cohésion sociale, département qui comprend la culture et le sport, est unanimement apprécié en tant que personne et pour son accessibilité. Avant d’entrer au Conseil d’État, il était déjà chargé du Social, mais à Vernier, la ville de son enfance où il vit encore et qu’il a gouvernée durant quinze ans (2003 et 2008). Il en est devenu maire à 32 ans, après une expérience de deux ans comme député. Les Verniolans doivent à Thierry Apothéloz les contrats de quartier, les correspondants de nuit ou la création du Service de la cohésion sociale.

Il s’est aussi fait un nom en président l’Association des communes genevoises. Le socialiste met en avant ses origines modestes - un père peintre en bâtiment et une mère couturière —, ou encore ses engagements associatifs - il a participé à fonder Vernier sur Rock et présidé l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière.

Delphine Bachmann, la politique dans le sang

Delphine Bachmann (Le Centre). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Sortie en tête sur le ticket du Centre le 2 avril, l’énergique Delphine Bachmann (34 ans) poursuit sa course vers le Conseil d’État. Malgré son score mitigé, cette mère de deux jeunes enfants reste plus motivée que jamais pour franchir la ligne parmi les sept élus, le 30 avril. «J’en ai envie. C’est la première bonne raison que l’on doit avoir pour relever un tel défi, nous expliquait-elle en mai 2022, lors de l’annonce de sa candidature. J’aime la politique avec ses challenges.»

Son grand-père, feu Guy Fontanet, a incarné une certaine image d’homme d’État et Delphine Bachmann dit ressentir ainsi de la responsabilité, mais «grâce à cet héritage familial, je suis heureuse d’avoir été sensibilisée toute jeune au monde politique. Cela m’a incitée à m’engager.» Et cela la réjouirait de travailler à présent avec Nathalie Fontanet (ndlr: sa tante par alliance): «Je pourrais compter sur son expérience et sur ses conseils», déclare cette infirmière de formation, membre de la direction d’un groupe hospitalier… qui n’a pas peur de brûler les étapes.

Un culot qui lui vaut de la sympathie. Même si certains la considèrent comme «la tueuse» de Pierre Maudet lors de l’élection partielle de 2021, ce qui a entraîné une majorité de gauche au gouvernement… «Je ne suis la tueuse de personne! Ce n’est pas mon moteur politique», réagissait alors, dans nos colonnes, cette trentenaire qui, si elle est élue, souhaite renforcer le dynamisme du tissu économique genevois, maintenir le pouvoir d’achat des Genevois et idéalement le consolider.

Lionel Dugerdil, premier UDC allié à la droite

Lionel Dugerdil (UDC). LUCIEN FORTUNATI

Lionel Dugerdil est le premier candidat UDC genevois à l’Exécutif porté par une alliance avec la droite classique. Suffisant pour que le plus grand parti de Suisse accède à un poste qu’il estime mériter, ou Genève restera la terre ingrate qu’elle est depuis l’implantation du parti à la fin des années 80?

Cet homme de 41 ans, père de quatre enfants, marié depuis 21 ans, est l’atout campagnard de l’UDC, qui remplace dans cette fonction l’ancien député Eric Leyvraz. Lionel Dugerdil s’est fait connaître en participant à une de ces manifestations hautes en couleur du monde de la vigne.

Fin 2019, début 2020, avec d’autres viticulteurs suisses, il participe aux «raisins de la colère», une grosse colère qui vise à pousser Berne à réduire les importations de vins étrangers. Peu après, il adhère à l’UDC et passe du comité directeur à la candidature au Conseil d’État sans coup férir, puisque la présidence cherche de nouveaux visages pour remplacer Céline Amaudruz et Yves Nidegger.

Président du Groupement genevois de la vigne et du vin, membre du comité national de la Fédération de la vigne et du vin, Lionel Dugerdil participe au combat contre le projet de déclassement de la Goutte Saint-Mathieu à Bernex, contre celui de dépôt de mâchefer. Plutôt UDC vaudoise que zurichoise, ce président de club de judo, se dit en lutte contre ce libre-échange, «qui détruit la planète et les pays qui s’y livrent via une monoculture débridée, des transports insensés. C’est l’opposé de l’agriculture durable et écologique qu’il nous faut.»

Fabienne Fischer, ministre en probation

En 2021, la Verte Fabienne Fischer, peu connue du grand public, est désignée par son parti pour se présenter à l’élection complémentaire au Conseil d’État. Un scrutin qui suit la démission de l’ancien PLR Pierre Maudet et au terme duquel cette historienne et avocate de formation arrive première avec 41,5% des suffrages.

Mère de trois enfants, elle récupère la tête du Département de l’économie en cours de législature. Fabienne Fischer ne fait pas l’unanimité auprès des milieux économiques, heurtés par son ADN de gauche. On lui reproche aussi d’être peu à l’écoute du patronat, d’une trop grande discrétion et de souffrir d’un manque d’expérience politique. Avant son mandat à l’Exécutif, celle qui avait rejoint le parti en 2007 n’avait siégé qu’un an au Conseil municipal de la Ville de Genève.

Mais Fabienne Fischer s’est aussi frottée à des dossiers complexes, à l’image du conflit avec Uber. En novembre 2022, elle annonce avoir trouvé un accord avec l’entreprise américaine qui versera 35 millions de francs pour régulariser sa situation dans le canton. Laissant les syndicats sur leur faim, jugeant que la magistrate n’a pas été assez sévère. Un mois plus tard, elle dépose un projet de loi prévoyant un investissement de 66 millions pour la transition énergétique des entreprises.

Après une courte législature, la conseillère d’État de 61 ans brigue un second mandat sur le ticket rose-vert. Au premier tour de l’élection, elle termine en 5e position, dans un mouchoir de poche avec Pierre Maudet et la socialiste Carole-Anne Kast.

Nathalie Fontanet, en pole position

Nathalie Fontanet (PLR). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Âgée de 58 ans, mère de trois filles, Nathalie Fontanet est ministre des Finances, un poste que l’élue PLR n’avait pas choisi à son élection en 2018. En début de mandat, elle mène plusieurs dossiers lourds comme la réforme de l’imposition des entreprises (RFFA) ou la pérennisation de la Caisse de retraite des fonctionnaires. Son projet est refusé en votation, le peuple préférant de peu un modèle plus généreux.

Aimable, la magistrate PLR est d’un abord aisé. Son style est d’ailleurs une de ses forces, puisqu’il lui permet de faire passer ses messages politiques sans hérisser l’adversaire, une qualité rare dans son métier. Au cours de son mandat, elle a eu l’habileté, même si c’est aussi par conviction, de déposer un projet de loi sur l’égalité des sexes, de quoi séduire jusqu’à ses adversaires de gauche.

Descendante de grands-parents juifs, originaires de Pologne et de Russie, ayant trouvé refuge à Genève en 1942, élevée dans un milieu traditionnel, l’élue a souvent expliqué à la presse qu’elle ne s’était pas destinée à la politique. Elle y est entrée en étant accueillie dans la famille Fontanet, à laquelle est également liée une autre candidate au Conseil d’État, la centriste Delphine Bachmann. Si elle est élue et conserve le Département des finances, de gros projets l’attendent, en particulier le serpent de mer de la réforme de l’évaluation et de la classification salariale des fonctionnaires, dossier hérité du passé et qu’elle n’a pas pu faire aboutir.

Anne Hiltpold, de père en fille

Anne Hiltpold (PLR). PIERRE ALBOUY

La PLR Anne Hiltpold, la cinquantaine, est arrivée quatrième au premier tour avec 35’147 voix. Elle est la benjamine d’une dynastie radicale carougeoise. Elle est entrée en 1999 au Conseil municipal de la ville sarde, quand son père a quitté la Mairie.

Elle-même devient conseillère administrative de cette ville en 2015. La gauche, majoritaire, refuse l’Urbanisme à celle qui est avocate-conseil à la Chambre immobilière, qui défend les propriétaires. Elle pilote alors la Petite enfance, le Social, la police municipale et les Ressources humaines. Elle développe des places de crèche et flexibilise les horaires blocs dans l’administration pour faciliter la conciliation avec la vie privée.

Au Conseil d’État, elle se verrait diriger l’Aménagement, mais également l’Instruction publique. Elle a proposé pour son parti une modification des horaires de l’école primaire, sur le modèle allemand, pour faciliter la vie des parents qui travaillent: école jusqu’à 13 h, puis activités sportives et culturelles l’après-midi. De même, elle propose que l’école commence dès 3 ans de manière facultative.

L’élue municipale est décrite comme une femme consensuelle, de dialogue, collégiale, tout en étant réservée. De par son métier, on la juge – à gauche – un peu trop alignée sur les intérêts des propriétaires. Ce dont elle se défend: «Il faut de tout, ce qui passe par un rééquilibrage en faveur des PPE par rapport aux logements sociaux.» Mère de deux jeunes adultes, elle pratique la course à pied pour «se ressourcer».

Antonio Hodgers, le bâtisseur mal-aimé

Antonio Hodgers (les Verts). BASTIEN GALLAY

Antonio Hodgers siège au Conseil d’État depuis 2013. Il est à la tête du Département du territoire. Côté pile, il peut se prévaloir d’avoir accéléré le rythme de construction de logements, commençant à combler le retard pris au cours des dernières décennies. En dix ans, 20’000 logements ont été bâtis à Genève, permettant à 60’000 personnes de trouver un toit, rappelle souvent le ministre.

Côté face, certaines associations lui reprochent de «bétonner» le canton. Cette contestation explique sans doute en partie son score «moyen», comme il l’a lui-même reconnu, lors du premier tour de l’élection au Conseil d’État. Il a fini en 3e position avec 35,5% des voix.

Né à Buenos Aires en 1976, Antonio Hodgers n’a que quelques mois quand les militaires viennent chercher son père, professeur de droit et avocat, opposant à la dictature. Il ne le reverra pas. Avec sa mère danseuse et chorégraphe, il est contraint de quitter l’Argentine et débarque en Suisse à l’âge de six ans. Il grandit dans le quartier de Champs-Fréchets, à Meyrin. Adolescent, il prend part au Parlement des jeunes, où sa route croise pour la première fois celle d’un certain Pierre Maudet.

Alors qu’il est étudiant à HEI, Antonio Hodgers est élu à 21 ans au Grand Conseil sous la bannière des Verts. Entrepreneur, il lance notamment la PME à l’origine du «Noctambus». Il préside l’association «J’y vis, J’y vote», qui promeut les droits politiques des étrangers au niveau communal. Entre 2007 et 2013, il siège au Conseil national, à Berne. Avant donc d’entrer au gouvernement genevois, pour lequel il vise un troisième mandat.

Carole-Anne Kast, la défenseuse des locataires

Carole-Anne Kast (PS). BASTIEN GALLAY

Carole-Anne Kast a très envie d’entrer au Conseil d’État pour défendre les classes populaires et moyennes. Cette socialiste de 47 ans a d’ailleurs été la première à annoncer officiellement son intérêt pour la fonction. Et alors que la gauche a placé ses quatre candidats parmi les sept premiers lors du tour de chauffe de l’élection au gouvernement, elle s’appuie sur la force collective pour forcer son destin: «La dynamique du ticket rose-vert est bonne. Nous avançons tous les quatre unis avec la volonté de préserver la majorité de gauche au Conseil d’État.»

La section socialiste onésienne vante, elle, ses compétences et son expérience. Avec son large profil, Carole-Anne Kast a, il est vrai, fait ses preuves dans cette commune qu’elle pilote depuis 2007. «À Onex, j’ai un peu géré tous les secteurs, de l’Aménagement, en passant par les Finances, le Social et la Sécurité, mais mon pôle d’expertise reste le logement», indique la vice-présidente de l’Asloca Genève, membre du comité du Rassemblement pour une politique sociale du logement.

Des associations qui pourraient lui servir de tremplin dans un canton comptant une grande majorité de locataires… qui peinent à trouver des logements et des loyers abordables. Carole-Anne Kast a su défendre leurs droits lorsqu’elle travaillait à l’Asloca, relève le conseiller national Christian Dandrès. Et elle a poursuivi sur cette voie: «La fondation communale pour les logements qu’elle dirige fait partie des très rares bailleurs à avoir spontanément réduit les loyers lorsque les taux hypothécaires chutaient. Elle a aussi construit des logements de qualité et bon marché.»

Philippe Morel, l’odyssée politique

Philippe Morel (MCG). LAURENT GUIRAUD

Dimanche dernier, le MCG Philippe Morel est arrivé en huitième position dans la course au Conseil d’État. Ce poste, l’infatigable chirurgien viscéral le vise depuis une dizaine d’années. Candidat sous les couleurs du Centre en 2012 avant de jeter l’éponge, il se porte à nouveau volontaire en 2017 pour le PLR, mais ne sera pas choisi en assemblée. En 2023, nouveau transfert et nouvelle tentative: le député Morel roule cette fois-ci pour le MCG.

Pas de tourisme électoral selon lui, mais une opportunité dans un parti «qui lui convient», notamment sur la question de la préférence cantonale. Pourquoi à tout prix l’Exécutif? Car c’est ici que les décisions se prennent «bien sûr démocratiquement», dit-il. Ce père et grand-père veut mettre l’accent sur la formation des jeunes et l’accès aux débouchés. Il dit s’inquiéter de la paupérisation des retraités et de la classe moyenne, sur laquelle il veut agir par le biais de la fiscalité.

Jugé discret par ses pairs au parlement tout en «prenant de la place», Philippe Morel est aussi vu comme une personne chaleureuse et passionnée. Celui qui est aussi conseiller municipal à Vandœuvres revendique ses origines modestes et assure que «l’ego du chirurgien» n’existe pas chez lui. Les épisodes médiatiques compliqués qu’il a vécus – dont sa condamnation pour violation du secret médical pour un patient dont il avait parlé dans un livre – ne l’ont pas refroidi. Ni même l’emploi du temps chargé qui l’attendrait en cas d’élection. Ce colonel à l’armée travaille tard, dort peu et «a le cuir solide». S’il est élu, il devra toutefois arrêter d’opérer.

Pierre Maudet, le revenant

Pierre Maudet (LJS). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Pierre Maudet est né et a grandi à Genève. Il a la politique dans la peau. À 15 ans, il participe à la création du Parlement des jeunes, sa première expérience de l’arène politique genevoise. Il enchaîne ensuite avec un mandat de conseiller municipal radical. En 2007, il est élu au Conseil administratif de la Ville de Genève, où il gère le Département de l’environnement et de la sécurité. En 2012, il accède au Conseil d’État, sous les couleurs du PLR. Il est réélu dès le premier tour, à la majorité absolue, cinq ans plus tard. Ces succès font de lui l’une des personnalités les plus en vue de la politique genevoise.

Cet état de grâce s’effondre en 2018, lors des révélations sur un voyage à Abu Dhabi en 2015. Il est notamment accusé d’acceptation d’un avantage et d’avoir menti sur la nature de ce voyage. Condamné en première instance puis acquitté en appel, il voit sa condamnation confirmée par le Tribunal fédéral. Il a aussi été accusé d’avoir facilité la naturalisation de certains proches, d’avoir utilisé des dons de tiers pour payer ses cotisations au PLR ou encore d’avoir fermé les yeux sur l’activité illégale d’Uber. La justice n’a pas statué sur ces allégations et Pierre Maudet est présumé innocent.

À la suite de ces affaires, le Conseil d’État lui retire plusieurs de ses fonctions et il est exclu du PLR. Il démissionne en 2020 et se porte candidat à sa propre succession. Mais au second tour de l’élection complémentaire qu’il a lui même déclenchée, il perd face à la Verte Fabienne Fischer.

Cette année, la liste Libertés et justice sociale qu’il mène a créé la surprise en obtenant dix sièges au Grand Conseil. Pierre Maudet s’est aussi hissé à la 6e place lors du premier tour de l’élection au Conseil d’État. Pour le deuxième round, une large alliance s’est constituée à droite, excluant le revenant. Va-t-il quand même réussir à faire son grand retour à l’Exécutif?

Olivier Pahud, l’intrigue politique

Olivier Pahud (Évolution Suisse). LUCIEN FORTUNATI

Né à Meyrin en 1972, Olivier Pahud a vécu autant dans le canton de Vaud qu’à Genève. Une double attache qui lui permet de courir les élections dans les deux cantons alternativement depuis 2017. Sans obtenir des résultats remarquables mais sans se lasser.

Ancien magicien professionnel et gérant de camping, aujourd’hui expert breveté en estimations immobilières, Olivier Pahud a créé le mouvement Évolution Suisse en 2021 pour se lancer dans la course à l’élection complémentaire du Conseil d’État genevois. Arrivé avant-dernier au premier tour (avec 1562 voix), il n’avait pu s’inscrire pour le second, comme il en avait l’intention, faute d’avoir tenu les délais.

Cette année, sa candidature a été déposée à temps et le voici à nouveau en lice. À noter qu’il est le seul candidat au Conseil d’État avec Philippe Oberson à ne pas avoir présenté de liste pour le Grand Conseil.

Difficile à cerner politiquement, Olivier Pahud dit compter «sur l’intelligence collective afin que les citoyens reprennent le pouvoir pour construire le monde que nous méritons vraiment». Parmi ses ambitions, le quinquagénaire aimerait que Genève exploite mieux son potentiel dans le domaine de l’innovation. Objectif: que le canton devienne un pôle dans plusieurs secteurs clés pour notre évolution.

Dans le canton de Vaud, il a fait campagne avec des personnalités qui ont combattu les mesures sanitaires.

Philippe Oberson, l’électron libre

Philippe Oberson (Résistance populaire). LUCIEN FORTUNATI

Tout jeune retraité, Philippe Oberson se lance pour la première fois dans la course au Conseil d’État sur la liste «Résistance populaire». Hors de tout parti, n’ayant effectué aucun mandat politique auparavant, cet ancien mécanicien électronicien compte sur son pragmatisme et sa capacité d’analyse. «J’ai une expérience de vie que mes concurrents n’ont pas. J’ai travaillé longtemps dans l’industrie, un secteur qui impose une obligation de résultat», expliquait-il avant le premier tour.

Il avait fait parler de lui lors de l’élection complémentaire au Conseil d’État de 2021, en faisant recours contre la candidature de Delphine Bachmann au second tour. Un scrutin que le candidat, muni d’un diplôme de droit suisse, juge «illicite». Ce combat l’a mené jusqu’à Strasbourg mais la Cour européenne n’est pas entrée en matière.

Ce qui motive la «résistance populaire» de Philippe Oberson, ce sont les «atteintes aux droits fondamentaux» qu’il juge plus nombreuses depuis quelques années et notamment depuis la crise du Covid. Il a d’ailleurs participé à plusieurs manifestations contre les restrictions sanitaires à Genève ou à Berne.

S’il est élu, Philippe Oberson souhaiterait reprendre la tête du Département de l’instruction publique. Il ambitionne de démanteler le Service de protection des mineurs (SPMI) qu’il juge hautement dysfonctionnel, notamment depuis qu’il y a été confronté à titre personnel. Mais pour ce faire, il faudra remonter un très large retard, le candidat n’étant arrivé qu’en 22e position avec 4,35% des voix au premier tour.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.