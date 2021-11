Sondage exclusif – Voici les clivages que révèle le oui à la loi Covid Une enquête de Tamedia montre que les bas revenus ont été les moins enclins à soutenir le texte soumis au peuple. Et que les 18-34 ans l’ont rejeté. Florent Quiquerez Gabriel Sassoon Patrick Monay

Des manifestants au centre de Berne, ce dimanche 28 novembre. Malgré le fort soutien à la loi Covid, les mesures restrictives et la vaccination crispent une partie de la population. AFP

Tamedia (éditeur de ce contenu) a mené une enquête d’opinion sur les trois objets des votations fédérales, en collaboration avec l’institut Lee Was. Plus de 33’043 personnes y ont répondu entre le 25 et le 28 novembre (21’811 en Suisse alémanique, 10’000 en Suisse romande et 10’000 en Suisse italophone). Les résultats ont été modélisés selon des critères démographiques, géographiques et politiques. Marge d’erreur de l’échantillon: ±1,0 point.

En voici les principaux enseignements.

Loi Covid-19

Si elle a été largement acceptée au niveau suisse, la loi Covid laisse apparaître d’importantes lignes de fracture. La première est celle des revenus. Les plus modestes sont ceux qui ont le plus voté non. Inversement, le soutien au texte augmente au fur et à mesure que le niveau de salaire s’élève.