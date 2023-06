«Être à l’écoute de soi» – Voici les clés pour bien vivre avec un TDAH une fois adulte De nombreux parents s’inquiètent quant au futur de leur enfant ayant un trouble du déficit de l’attention. À tort, rassure un spécialiste. Jeanne Sénéchal - «Le Figaro»

Il existe deux manières de travailler son TDAH: soit on essaye d’améliorer le fonctionnement du cerveau soit on applique la méthode de la compensation. GETTY

Mathilde a plusieurs enfants, dont un ayant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, plus connu sous l’acronyme TDAH. Avec son mari, elle passe la plupart de son temps à courir derrière lui: à vérifier qu’il a bien toutes ses affaires en rentrant de l’école, qu’il fait bien ses devoirs, qu’il a déjeuné, s’est lavé les dents, lavé tout court… Le plus compliqué reste les rendez-vous avec l’école, lorsqu’elle est confrontée à son professeur principal ou, parfois, au directeur parce que son fils, incompris et impulsif, est accusé d’avoir tapé un élève ou d’avoir harcelé une camarade. Cette vigilance qu’elle démultiplie quant au quotidien de son enfant finit par lui prendre tout son temps, et lui donne de nombreux cheveux blancs.