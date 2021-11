Nouvelle stratégie – Voici les cinq défis touristiques que Berne veut relever

La nouvelle stratégie touristique du Conseil fédéral a été dévoilée mercredi par Guy Parmelin lors d’une conférence de presse. La Confédération reprend dans les grandes lignes les objectifs précédents, datant du plan de 2017, mais un nouveau point a fait son entrée: la durabilité. Voici les cinq défis que veut relever Berne.

Améliorer les conditions-cadres

Pour le Conseil fédéral, il est essentiel d’avoir de bonnes conditions-cadres afin de rendre la place touristique attrayante et les entreprises touristiques compétitives.

La Confédération souhaite continuer d’améliorer les conditions-cadres en relevant plusieurs tâches principales. Il s’agit notamment de renforcer le transfert de connaissances et la mise en réseau par le biais du Forum Tourisme Suisse (FTS), contribuer à un cadre réglementaire favorable au tourisme et systématiser et approfondir la coopération internationale dans le cadre de projets.