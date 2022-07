Avec l’arrivée de la canicule – Voici les 4 commandements du baigneur respectueux Au bord de l’eau, les incivilités peuvent vite s’accumuler. Petit rappel des bons comportements à adopter à la plage. Emilien Ghidoni

Lors des fortes chaleurs, la foule est dense à la plage des Eaux-Vives. Forcément, les incivilités augmentent aussi. MAGALI GIRARDIN

C’est bientôt le retour de la canicule, et avec elle, la ruée vers l’eau. Les rives du lac et le Rhône sont parfois victimes de leur succès, car dans la foule, tous les usagers ne respectent pas forcément les lieux.

Citons en vrac: déchets abandonnés, musique assourdissante, ou encore chiens en liberté. Ces pratiques pourtant interdites sont devenues courantes. Pour ne pas gâcher la sortie à la plage de vos voisins, voici 4 règles de bienséance à observer.

Ne pas abandonner ses déchets

Il est fréquent de voir des détritus le long des plages genevoises. En plus de gâcher le paysage, cigarettes, tessons de bouteille et canettes d’aluminium représentent un risque pour l’environnement. Par exemple, un mégot peut polluer jusqu’à 1000 litres d’eau. En mai, l’Association pour la sauvegarde du Léman en avait extrait près de 60’000 du lac.

Depuis le début de l'été, la police municipale genevoise a infligé plus de 800 contraventions pour des cas de «littering», dont une bonne partie sur les plages de la Ville. Nicolas Kerguen, porte-parole du Département de la sécurité et des sports (DSSP), tient à relativiser le problème: «Par exemple, les systèmes de récupération des déchets installés aux entrées de la plage des Eaux-Vives fonctionnent relativement bien.» Malgré cela, environ cinq sacs de déchets jetés au sol sont récupérés par la voirie les jours de grande affluence. Pensez donc à ramener vos déchets dans les nombreuses bennes à disposition à l'entrée de la plage des Eaux-Vives, ou au début du sentier des Falaises. Pour la musique, préférer l'acoustique Bon nombre de soirées peuvent s'éterniser au bord de l'eau, et la musique fait souvent partie de la fête. Malheureusement pour les noctambules, les amplificateurs de musique sont interdits sur plusieurs plages. En 2022, 3 contraventions ont été délivrées pour nuisances sonores sur les plages de la ville. C'est peu, mais la police municipale promet d'amender en cas de flagrant délit. Les plus mélomanes pourront se rabattre sur une guitare, tant qu'elle n'est pas raccordée à une sono. Attention tout de même: la plage des Eaux vives ne tolérera même pas un harmonica.

La police municipale affirme que, durant l'été, «les points d'eau sont une priorité». Pourtant, selon plusieurs témoignages, elle brillerait par son absence le long de la plage des Eaux-Vives ou sur les rives du Rhône. «Ils viennent une fois par jour, pendant dix minutes. Ce n'est pas cela qui va décourager les gens qui mettent de la musique à fond ou font jouer leurs chiens», se désole Paul, habitant des Eaux-Vives. «Des patrouilles passent, mais elles n'interviennent jamais», confirment Jane et Louis, des habitués du sentier des Saules. Nicolas Kerguen, porte-parole du Département de la sécurité et des sports (DSSP), assure que les agents effectuent des patrouilles quotidiennes. Alors, pourquoi de tels témoignages? «Les agents de police municipaux ne peuvent pas être présents partout, en tout temps. Ils doivent patrouiller dans tous les points sensibles du territoire communal et ceux-ci sont nombreux.», explique-t-il.

Tenir son chien en laisse

Il n’est pas rare de croiser des chiens jouant sur les rives du lac au milieu des nageurs. Sur la plupart des plages du canton, ils sont pourtant interdits. Du côté du Rhône, ils peuvent se promener en liberté sur la rive droite durant l’été, mais ils sont interdits en hiver. Sur la rive gauche, ils doivent être tenus en laisse. Pour y voir plus clair, Genève Terroir met à disposition une carte interactive qui renseigne sur lieux autorisant (ou non) la baignade aux chiens.

Nager avec responsabilité

Il s’agit plus d’un conseil que d’une obligation, mais il est vital. En été, le lac et surtout le Rhône font de nombreuses victimes: à Genève, 3 personnes en moyenne se noient chaque année. Bon nombre de ces drames pourraient être évités si les nageurs ne surestimaient pas leurs forces et ne buvaient pas d’alcool. Autre recommandation pour la nage en eaux vives: ne pas y aller seul. Et si on n’a pas le choix, rester près de la rive. À ce sujet, vous pouvez revisionner notre vidéo sur les précautions à prendre lors d’une baignade.

