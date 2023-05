Les mystères du vieillissement – Voici les 12 raisons pour lesquelles notre corps vieillit Le processus de vieillissement est extrêmement complexe. La science a récemment identifié une dizaine de facteurs y contribuant. Décryptage en images. Nik Walter Sebastian Broschinski

Cheveux gris, peau ridée, démarche hésitante. Ce sont quelques-uns des signes que nous associons – de manière purement superficielle – au processus de vieillissement. Mais ce processus cache bien d'autres choses. Le vieillissement se produit dans chaque cellule, dans chaque tissu, dans chaque organe, et il commence dès le plus jeune âge. À partir de 20 ans environ, la production d'alvéoles pulmonaires diminue, le volume respiratoire s'en trouve réduit, l'élasticité de la peau s'affaiblit et les rides ne disparaissent tout simplement plus. À partir de 30 ans, la fertilité diminue, les disques intervertébraux s'amincissent et les muscles s'atrophient. À partir de la cinquantaine, la graisse corporelle devient un problème.