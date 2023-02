Contre le gaspillage – Voici l’élue qui fait manger des invendus à ses collègues du Palais fédéral Céline Weber (PVL/VD) convainc le restaurant de la Coupole de proposer un menu par jour cuisiné à base d’aliments normalement destinés à la poubelle. Florent Quiquerez

Céline Weber (PVL/VD) a porté la problématique du gaspillage alimentaire jusque dans l’estomac de ses collèges. KEYSTONE

En ce mardi midi, on trouve des spaghettis au Pesto Rosso et une salade de couscous aux légumes méditerranéens. Parmi les différentes propositions de menus de la carte de la Galerie des Alpes une chose distingue ces deux plats des autres: le logo de l’association «Table suisse». Et ça change tout.