Au bon coin canin 7/8 – Voici le plus beau parc à chiens de la Ville de Genève Un ancien verger, proche de la route de Malagnou, offre un écrin de verdure unique à notre animal de compagnie. Coup de cœur de cette série estivale. Thierry Mertenat

Genève, 20 août 2021. Partie basse du parc Belmont. Escorte féminine pour Mozart, un coton de Tuléar né il y a neuf ans dans un élevage jurassien. LAURENT GUIRAUD

L’avenue Théodore-Weber ressemble à une grande courbe descendante. Elle part de Malagnou et finit aux Eaux-Vives. Plus haut, le parc La Grange; tout en bas, le lac. Entre les deux, un ancien verger soigné comme un jardin privé par le Service des espaces verts. Le parc Belmont. Il est public, accessible à tout le monde, mais ceux et celles (surtout celles) qui le fréquentent chaque jour avec leur chien préféreraient que l’on n’en donne pas l’adresse.

L’endroit est trop beau, on ne peut pas garder pour soi le plaisir de sa découverte, ce vendredi matin, à dix jours de la rentrée des classes. Un véritable espace VIP canin, avec ses allées refaites à neuf, son cordon boisé, ses haies vives et ses arbres fruitiers (mirabelles et coings), sans compter un figuier sauvage planté dans une pente douce recouverte d’herbe grasse.