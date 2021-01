Campagne inédite contre le Covid – Voici le plan pour vacciner les Suisses Les livraisons devraient se multiplier. Un document détaille les hypothèses de travail actuelles. Et précise comment les doses attendues pourraient être distribuées entre les cantons ces prochaines semaines. Caroline Zuercher

Le but de la Confédération est de vacciner les personnes vulnérables d’ici à la fin de l’hiver. Puis tous ceux qui le souhaitent d’ici à l’été. ANP/AFP/Koen Van Weel

Les choses sérieuses commencent. Notre pays a reçu 107’000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech. le 22 décembre, puis 126’750, lundi dernier. Et ce n’est pas fini. Jusqu’à présent, la Suisse a passé commande pour trois millions de doses à Pfizer/BioNTech, 7,5 à Moderna et 5,4 à AstraZeneca. Le conseiller fédéral chargé de la Santé, Alain Berset, l’assure: à terme, cette campagne permettra d’immuniser toute la population adulte. Comment cette opération inédite s’organise-t-elle?

Un document de travail, qui fait état de la situation au 30 et 31 décembre et que nous avons pu consulter, détaille les livraisons prévues en Suisse en janvier et en février. Pour le mois de janvier, 453’500 doses sont prévues. Et pour février, 1,041 million. Dans ces pronostics, les livraisons de Moderna sont prises en compte. Ce vaccin n’est pas encore homologué, mais pourrait l’être prochainement, et nos autorités se basent apparemment sur cette hypothèse.