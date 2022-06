Le Conseil fédéral craint l’hiver – Voici le plan de secours en cas de pénurie de gaz et d’électricité Les autorités estiment que notre approvisionnement en gaz, et même en électricité, repose sur des bases fragiles. D’où un plan d’action. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

La Suisse importe de France la moitié de son gaz et espère que cela continuera même en cas de crise. AFP PHOTO/GERARD JULIEN (Photo by GERARD JULIEN/AFP) AFP

Ça sent le gaz ou ça sent déjà le roussi? Ce qui est sûr, c’est que le Conseil fédéral a déjà un gros coup de chaleur quand il pense au prochain hiver. Pourquoi? La Russie a déjà coupé le gaz à plusieurs pays. Or il se trouve que la Suisse dépend entièrement des pays voisins pour ses livraisons et qu’elle ne possède pas le moindre stock de gaz sur son sol. Cette situation inquiète d’autant plus la Berne fédérale que l’électricité pourrait, elle aussi, venir à manquer cet hiver.