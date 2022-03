Provisions de secours – Voici la liste des réserves de crise à stocker chez soi

Chaque ménage devrait disposer, entre autres choses, de neuf litres d’eau par personne et de nourriture pour une semaine. Petit guide pratique.

De l’eau pour trois jours, de la nourriture pour une semaine, des articles d’hygiène et des sources d’énergie devraient être conservées dans chaque ménage en cas de besoin. La pénurie d’électricité reste le risque numéro un selon les services de la Confédération.

On avait bien ri en 2014. Le commandant de l’armée de l’époque, André Blattmann, révélait alors qu’il stockait dans sa cave 300 litres d’eau: une moitié d’eau gazeuse pour lui; une moitié d’eau plate pour sa femme.

La dernière analyse des dangers faite par l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique (OFAE) du pays remonte à 2019. On nous en promet une nouvelle dans le courant de l’année. L’analyse nationale des risques de catastrophe en 2020 n’avait pas non plus inclus le scénario d’une guerre en Europe ni même d’un nuage radioactif dans son top 10.