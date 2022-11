Crise énergétique – Voici la consommation actuelle d’électricité et de gaz en Suisse Cet hiver, l'électricité et le gaz pourraient se faire rares. Nos graphiques sur l'énergie, actualisés quotidiennement, fournissent les principales informations sur la potentielle crise énergétique. Patrick Meier Dominik Balmer Dariush Mehdiaraghi Paul Ronga

Quelle est la gravité de la situation en matière d'approvisionnement en électricité et en gaz?

Situation actuelle

Electricité: le débit des rivières suisses est élevé en moyenne. Contrairement aux années précédentes, les lacs d'accumulation ont continué à être remplis ces dernières semaines, de sorte qu'ils affichent eux aussi un bon niveau. Entre-temps, la campagne d'économie d'énergie de la Confédération semble porter ses fruits. Jusqu'à présent, la Suisse a consommé environ 3,5% d'électricité en moins en novembre que l'année dernière à la même période et 4% en moins en octobre. Cependant, la plupart des centrales nucléaires françaises n'ont pas encore été remises en service et il est de plus en plus probable que des retards se produisent.