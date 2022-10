Biodiversité genevoise – Voici comment rendre votre jardin plus écolo L’Hepia publie une brochure remplie de conseils pour favoriser la biodiversité dans son jardin et sur la voie publique. Emilien Ghidoni

Grâce à leur végétation environnante, les zones villas ont un fort potentiel pour protéger la biodiversité. Laurent Guiraud

Vous voulez mieux protéger l’environnement sans trop de sacrifices? Commencez par moins tondre votre pelouse. C’est l’une des recommandations de la brochure éditée par l’Hepia, en collaboration avec la Ville de Sion et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). On y retrouve une vingtaine de conseils, divisés en trois sections: la verdure, les sols et l’eau.

«L’idée était de rendre facilement appropriables des concepts favorables à l’environnement et au climat en ville, explique Eric Amos, professeur à l’Hepia ayant supervisé l’étude. Il n’y a pas de gestes inutiles.» Les conseils s’adressent surtout aux habitants des zones villas et autres propriétaires de jardins. «Quand on a le privilège de posséder un coin de verdure dans une zone urbaine, on a aussi la responsabilité sociale de s’en occuper», insiste le professeur.

Sols à végétaliser

Pour favoriser la faune et la flore, il est possible d’agir à plusieurs niveaux. Par exemple, les haies uniformes peuvent être remplacées par des murs végétaux composés d’essences diverses. «Une haie mixte offre le gîte et le couvert à une multitude d’oiseaux, d’insectes et de mammifères, rappelle Eric Amos. Elle est aussi plus résistante aux parasites.»

Les sols gagnent aussi à être végétalisés. En remplaçant le béton par des pavés à interstices ou tout simplement de la terre, on favorise la pénétration de l’eau dans ­l’humus. «Ça réduit le risque d’inondation et la végétation en profite aussi», souligne Eric Amos. Le professeur rêve d’ailleurs d’une ville «éponge», dans laquelle une importante part des terrains serait perméable.

Franc succès à Sion

Mais pour que ces mesures aient un impact, il est aussi important de collaborer à l’échelle du quartier. Selon Eric Amos, la création d’un «réseau vert» entre les maisons dotées d’un jardin peut faire toute la différence. «Les continuités entre les haies de différentes maisons permettent aux hérissons, renards et batraciens de se déplacer d’un espace forestier à un autre. Les jardins ont un rôle non négligeable à jouer, ils sont autant de points relais favorables à la préservation de la biodiversité.» Pour que vos pelouses soient les plus accueillantes possible pour la faune, mieux vaut aussi bannir tous les pesticides toxiques et éviter la monoculture.

La brochure a déjà rencontré un franc succès à Sion. Elle sera désormais offerte à toutes les communes. Plusieurs d’entre elles ont déjà passé commande. «Les communes sont au plus proche des citoyens. En diffusant notre brochure, elles participent à la protection de l’environnement.» Les communes suisses ont jusqu’au 30 novembre pour passer commande auprès de l’OFEV.

