Règle fédérale peu contraignante – Voici comment Genève va appliquer le télétravail Le Conseil fédéral impose le télétravail obligatoire, mais en réalité les entreprises gardent une importante marge de manœuvre. À leur grande satisfaction. Eric Budry , Marc Bretton

Ce mercredi, le Conseil fédéral a décidé de rendre le télétravail obligatoire. KEYSTONE

«Télétravail obligatoire», le point du communiqué du Conseil fédéral publié mercredi se voulait clair. Mais son côté lapidaire est tout relatif puisqu’il ajoute aussitôt: «Les employeurs devront mettre en place le télétravail pour autant que la nature de leurs activités le permette et que cela soit possible sans efforts disproportionnés.»

Cette cautèle, ajoutée à l’absence d’annonces de sanctions, n’a pas échappé aux employeurs: chacun devra interpréter la mesure. «Et même quand Berne précise que le personnel à risque pourra rester à la maison, ce n’est pas aussi simple non plus, soupire Sophie Dubuis, présidente de la Fédération du commerce. Qui est vraiment à risque? Et que faire si une personne réputée à risque veut venir travailler, parce que seule à la maison elle déprime?» Un problème? Non: «Le fil rouge de l’action suisse est de renvoyer à la responsabilité individuelle, en l’occurrence des entreprises pour arbitrer les mesures en fonction de leur organisation.» Même écho dans les métiers du bâtiment: «La grande question posée par ces mesures, souligne Nicolas Rufener, secrétaire général de la FMB, c’est leur acceptation par la population et les entreprises. Elles renvoient à la responsabilité individuelle et ce serait gaspiller de l’énergie inutilement que de plancher sur des sanctions pour des mesures valables un mois.»