Capteurs infrasonores et sismiques – Voici comment détecter encore plus rapidement les avalanches L’abondance de neige fraîche de ces derniers jours augmente considérablement le risque d’avalanche. Les autorités y font face, notamment avec un système similaire à celui utilisé en cas de tremblement de terre. Martin Läubli

Grâce à des systèmes de détection fiables, les routes pourraient à l’avenir être fermées en temps voulu. Ici: un barrage routier menant à Disentis, photographié en janvier 2019. Gian Ehrenzeller (Keystone)

Jusqu’à 70 centimètres de neige devraient tomber sur la crête nord des Alpes d’ici à mardi soir, selon l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Et mercredi, il faudra s’attendre à au moins un demi-mètre de neige supplémentaire dans la région allant de l’Oberland bernois au nord des Grisons. Le danger d’avalanche sera fort en de nombreux endroits, comme l’indique le récent bulletin d’avalanches. Sont menacés «les terrains alpins de sports d’hiver et les voies de communication en altitude». Il faut par ailleurs s’attendre à des avalanches spontanées.