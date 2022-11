La Serbie s’inquiète pour la forme du buteur de la Juventus Dusan Vlahovic, aux prises avec une pubalgie. Mais qu’elle se rassure, à douze jours de lancer son Mondial contre le Brésil, Sergej Milinkovic-Savic fait des étincelles avec la Lazio Rome.

Le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic sera probablement devant sa télévision dimanche soir (20 h 45) pour suivre Juventus-Lazio Rome, ultime match de Serie A de l’année 2022 et choc valant le podium entre des Turinois quatrièmes et des Romains deuxièmes.

Avant de s’envoler pour le Qatar, où la Serbie défiera le Brésil, le Cameroun et la Suisse dans le groupe G, il pourra voir où en sont Milinkovic-Savic et un autre de ses joueurs clé, l’ailier de la Juventus Filip Kostic. Pas de Vlahovic en revanche: son entraîneur Massimiliano Allegri a confirmé samedi soir en conférence de presse que l’avant-centre serait de nouveau absent.

Vlahovic reste plus que jamais le gros point d’interrogation du moment.

Recrue star de la Juventus en janvier, le buteur de 22 ans connaît une saison en dents de scie. Il se bat toujours autant mais donne parfois le sentiment de plafonner, même s’il a marqué huit buts, toutes compétitions confondues (en quinze matches).

Le plus alarmant est toutefois cette absence prolongée depuis le 25 octobre, en raison officiellement d’une pubalgie. Espéré depuis une semaine, son retour a sans cesse été reporté. Il a repris partiellement l’entraînement mais n’est pas «encore en condition» de jouer, dixit Allegri, et va donc partir au Mondial sans avoir eu l’occasion de reprendre du rythme.

Car Vlahovic sera bien au Qatar: il figure dans la liste de vingt-six joueurs annoncée vendredi par le sélectionneur serbe, tout comme l’autre attaquant Aleksandar Mitrovic (Fulham), récemment blessé.

«Notre équipe de médecins est en contact permanent avec Vlahovic et Mitrovic, leurs médecins et leurs clubs. Les pronostics sont optimistes et je crois qu’ils iront au Qatar»

Stevan Stojanovic, directeur de la sélection nationale serbe