Euro 2020 – Vladimir Petkovic lance Denis Zakaria dans l’arène face à l’Espagne Le sélectionneur national a choix le milieu genevois pour remplacer le suspendu Xhaka, pour le quart de finale historique de l’Euro 2020 contre l’Espagne, qui se dispute à St-Pétersourg. Robin Carrel St-Pétersbourg

Le «Mister» a fait ses choix. AFP

Pas de surprise, au niveau du onze de base aligné par le Tessinois ce soir. Il a choisi de rester fidèle à dix des onze vainqueurs titulaires du 8e de finale contre la France. Seul le capitaine Granit Xhaka, suspendu pour une accumulation de carton jaune, est contraint de céder sa place sur le pré au coup de sifflet initial.

Dans les buts, le nouveau recordman de Suisse au poste est logiquement Yann Sommer, l'un des héros des tirs au but à Bucarest. Il aura toujours devant lui la triplette formée de Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Sur les flancs, on pensait Silvan Widmer en balance avec Kevin Mbabu, mais le Bâlois a conservé sa place. Comme Steven Zuber à gauche.

Au milieu, le choix de Denis Zakaria pour remplacer Xhaka était attendu. Même si certains ont pu penser que Fabian Schär ou Djibril Sow avaient aussi leur chance. Il fera la paire avec Remo Freuler, qui devra prendre encore davantage de responsabilités devant la défense.

Devant, Xherdan Shaqiri et Breel Embolo essaieront de créer des choses, mais aussi d'empêcher les Espagnols de relancer trop proprement. Ils tenteront aussi de servir dans les meilleures conditions le serial buteur Haris Seferovic.

La «Roja» a choisi quant à elle une formation sans surprise. Unai Simon est au but. En défense, on retrouve Azpilicueta, Laporte, Pau Torres et Jordi Alba. Au milieu, trois monstres: Busquets, Koke et Pedri. Devant, ça va aller vite avec la triplette Ferran Torres, Sarabia et le buteur Morata.

L'arbitre de la rencontre est bien connu des fans de premier League. Il s'agit de Michael Oliver, qui sera assisté de Messieurs Burt et Bennett. Le directeur de jeu de 36 ans a notamment sifflé lors de deux finales de Coupe d'Angleterre à Wembley, en 2018 et 2021. Arbitre FIFA depuis 2012, il a dirigé 18 matches de Champions League et déjà deux parties lors de cet Euro.

