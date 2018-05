Turin: la tête dans le «Nuvola»

Turin n’en finit plus de renaître. L’ancienne capitale industrielle de l’Italie, rendue moribonde par le déclin de son industrie automobile au tournant des années 80, rebondit de belle manière en ce début de IIIe millénaire. Ville hôte des JO d’hiver de 2006 (elle repostule pour 2026), la belle piémontaise, qui abrite notamment le Musée national du cinéma, un des plus grands musées égyptologiques du monde, un quartier d’arcades commerciales Belle Époque au charme dément, ou encore la culture de l’apéro la plus développée de la Péninsule, se profile en destination culturello-gourmande de premier ordre. Le fameux Lingotto, ancienne usine Fiat reconvertie en complexe multifonctionnel, ou la chaîne de centres gastronomiques Eataly, partie à la conquête du monde, se posent en fer de lance de cette reconversion.

Dernier jalon en date dans ce mouvement, le nouveau quartier général de Lavazza a été inauguré en grande pompe le mois dernier. Autorités locales, stars du foot et du showbiz partenaires de la marque, 150 journalistes du monde entier, le numéro un du café en Italie avait fait chauffer son carnet d’adresses pour le baptême de son Nuvola («nuage»). Ancienne usine électrique à l’abandon dans le quartier postindustriel d’Aurora, le lieu a été réhabilité avec faste. Sur 30'000 m2, il abrite les bureaux de la marque, un centre de congrès et de spectacle, un restaurant signé Ferran Adrià, superstar barcelonaise de la gastronomie, et même les décombres d’une basilique chrétienne du IVe siècle, découverts pendant le chantier, que la marque offre au regard des passants.

Un musée à la maison

Aspect le plus intéressant pour le touriste, la société y inaugure son propre musée. Très soigné, il rappelle l’histoire de la marque, des débuts modestes de Luigi Lavazza, épicier à la via San Tommaso en 1895, au géant d’aujourd’hui, avec 3000 employés dans le monde et un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards d’euros. La marque y fait une belle place à Carmencita et Caballero, les personnages de ses pubs TV phare des années 60: dans une Italie en plein miracle économique, les mini-métrages comiques qui les mettaient en scène ont assuré une place à Lavazza dans l’imaginaire collectif transalpin.

En l’absence d’un musée généraliste sur le café dans le pays, l’espace peut ambitionner de jouer ce rôle: de la cueillette du fruit à la torréfaction du grain en passant par une jolie collection des machines à café historiques, le visiteur se fait une éducation express sur les secrets du café. Lavazza espère y attirer plus de 35'000 visiteurs par année.

«Une entreprise a une responsabilité civique forte, surtout quand elle travaille dans un domaine lié à l’agriculture en zone équatoriale»

Le design est signé Ralph Appelbaum, pape new-yorkais de la muséographie, responsable de dizaines de réalisations en tous genres à travers le monde, du Memorial de l’Holocauste à Washington DC au Musée Volkswagen, à Wolfsburg. Un musée d’entreprise est-il un musée comme un autre? «Un tel espace ne se limite pas au simple discours de la compagnie, répondait l’intéressé en présentant son dernier bébé. Une entreprise a une responsabilité civique forte, surtout quand elle travaille dans un domaine lié à l’agriculture, qui plus est l’agriculture en zone équatoriale, comme pour le café. Il s’agit de présenter ce qui relie ce discours aux valeurs de la société dont elle a émergé. Et dans ce cas précis, le discours m’a séduit.»

Lors de l’inauguration du Nuvola, la famille Lavazza a souligné son attachement à l’écologie: le complexe a décroché la certification platine de LEED, ce qui en fait selon le vice-président Marco Lavazza, «un des bâtiments les plus verts du monde».

Tous les métiers du café

La veille, la presse internationale avait été conviée à une visite de l’immense usine de la marque, qui, de l’autre côté de la Stura di Lanzo, un affluent du Pô, torréfie chaque jour 900 tonnes de café. Elle comprend notamment un centre de recherche et de formation, où la marque enseigne à ses collaborateurs toutes les sciences du café, y compris celle de le goûter (où l’on apprend, par exemple, que le nombre d’arômes détectables dans le café serait deux fois supérieur à ceux présents dans le vin). L’impressionnant complexe de 100'000 m2 abrite une bonne partie du millier de collaborateurs qu’emploie Lavazza dans la région.

Les autorités sont forcément reconnaissantes et le faisaient savoir au moment de souhaiter longue vie au Nuvola. Derrière les discours très classiques sur les bienfaits des partenariats public-privé ou sur la gratitude d’une entreprise désireuse de rendre à la collectivité un peu de ce qu’elle a reçu, les sentiments semblaient sincères de part et d’autre. Le mot de la fin pour la maire de Turin, Chiara Appendino: «Cette marque symbolise l’esprit de notre ville. Elle a su grandir en gardant ses racines locales et nous en sommes fiers.» La renaissance turinoise semble avoir de beaux jours devant elle. (TDG)