Nuits insolites: 5 châteaux suisses où se replier cet automne

1. Le château Rochefort, à Allaman (VD)

Datant du XIVème siècle, cette jolie construction traditionnelle règne sur un magnifique vignoble de 4 hectares: les Grands Crus qui y voient le jour sont produits selon les règles de la biodynamie et se dégustent évidemment sur place, au bonheur des amateurs de vin. Rien de mieux pour se détendre totalement que de prendre l'apéro au beau milieu des vignes! Silence complet, murs de pierre épais, produits du terroir servis de bon matin: les âmes surmenées en quête de repos et auront l'impression d'avoir (enfin) atteint la bulle de sérénité qu'ils espéraient, dans l'une des chambres récemment rénovées.

En plus de posséder un parc de 2000 m2 (lieu idéal pour boire une larme de vin), le château se trouve tout près de la plage du Léman, qui offre un point de vue merveilleux sur les couchers de soleil orangés de l'automne.

Château de Rochefort, Place de l'Eglise 1, Allaman, Vaud.

2. Le Castel de Daval, Sierre (VS)

Autrefois, l'impressionnante bâtisse de pierre servait à stocker l'eau d'irrigation du vignoble qui l'entoure. Avec ses murs gris, ses volets rouges et ses tours carrées, elle semble tout droit sortie d'une série médiévale (Robb Stark, où te caches-tu?) et garantit un dépaysement total.

Aujourd'hui, les propriétaires du domaine viticole partagent ce lieu d'exception avec de chanceux hôtes, en proposant un service de Bed&Breakfast. Dès le réveil, un petit-déjeuner composé de délices locaux attendra les princes et princesses d'une nuit. Et on n'oublie évidemment pas de mentionner les vins, vedettes principales de ce lieu enchanteur.

© Colline de Daval.ch Castel de DavalColline de Daval 5, Sierre (Valais)

3. Il Castello del Sole, à Ascona (TI)

L'hiver arrive toujours plus tard au Tessin, tant le soleil adore cette région! Dans ce «château du soleil», l'automne reste doux, au bord du lac Majeur. Balades sur l'eau, après-midis sur la plage, dîners gastronomiques ou détente totale dans le spa: ce luxueux «petit bijou» d'architecture historique est idéal pour ceux qui rêvent d'être chouchoutés!

Castello del Sole Ascona Via Muracchio 142, Ascona, Tessin

4. Le château de Wartegg, lac de Constance (SG)

Les fans de produits bio vont être ravis: les produits servis dans ce palais de Renaissance datant de 1860 viennent tout droit de son grand et fructueux jardin! Après le repas, on sillonne l'immense parc (130'000 m2), parmi les nombreux arbres qui perdent petit à petit leurs feuilles. Les moins motivés se contenteront d'une après-midi 100% «zen» dans le «bain turquoise» de l'établissement, dont l'architecture surprenante relève du style anglais.

© Myswitzerland Schloss Wartegg Von Vlarer Weg, Rorschacherberg

5. Le Château Gütsch, Lucerne (LU)

Ne ressemble-t-il pas à l'un des châteaux des films Disney?! La comparaison est presque irrésistible: pourtant, c'est le fameux Château bavarois de Neuschwanstein qui a inspiré cette impressionnante bâtisse dotées de tourelles blanches. Surplombant le Lac des Quatre-Cantons, la construction possède une terrasse panoramique dont la vue est époustouflante: d'ailleurs, elle est si haut perchée que les visiteurs y accèdent en empruntant un petit train à crémaillère!

© chateau-guetsch.ch Hôtel Château Gütsch, Kanonenstrasse, Lucerne

(Femina)