La noble Antigua, ancienne capitale où le temps s’est arrêté

Attablé devant un petit-déjeuner composé de chair à saucisse grillée, d’œufs pochés, d’avocat et de haricots rouges, Alain Herzig prend son unique heure de pause de la journée. «Il travaille fort et tout le temps. Il est comme moi, nous sommes malheureux si nous nous arrêtons deux secondes. Les Antigüeños considèrent que c’est un rythme de fous!» s’exclame Mama Jojo, propriétaire des lieux et amie québécoise du chef vaudois qui vit à Antigua depuis 17 ans. «En face, il y a mon fitness, un peu plus loin le Mono Loco, un bar qui s’enflamme le week-end venu. J’aime le fait de pouvoir tout faire à pied à Antigua, c’est la meilleure façon de la visiter», confie Alain depuis sa cuisine du magnifique bâtiment d’El Sitio, le centre culturel qui abrite son restaurant, le Cafe Teatro.

Le portrait d'Alain Herzig et Christophe Pache: Les deux Vaudois qui régalent Antigua de leurs petits plats suisses

Les rues pavées lui donnent raison, elles qui quadrillent parfaitement cette petite ville coloniale, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. Sur la plaza Mayor, la fontaine centrale a le tournis à force de regarder les habitants faire leur promenade en fin de journée. À cette heure matinale, seules les vendeuses d’artisanat ambulantes occupent les nombreux bancs de la place ombragée. Surprise de voir des touristes alors qu’ils ont déserté la ville dans la foulée de l’éruption meurtrière, le 3 juin, de l’un des nombreux volcans qui l’entourent, Magdalena s’approche. «J’aime parler aux visiteurs. J’apprends plein de mots anglais grâce avec eux. Ma fille est intelligente, à 4 ans, elle joue déjà à l’épicière. Elle, elle saura l’anglais quand elle sera grande et elle pourra acheter tout ce dont ses enfants auront besoin», assure cette petite femme sans âge, vêtue des vêtements multicolores traditionnels. Elle raconte aussi sa journée où elle a cuisiné pour les rescapés du volcan avec les autres femmes de son village. «Pour les pompiers et les militaires aussi. Parce qu’il ne faut faire aucune discrimination.» Une heure s’est écoulée et l’on comprend que Mama Jojo avait raison. Le mot «stress» ne se traduit pas en guatémaltèque.

Les façades jaune moutarde, bleu ciel ou encore bordeaux des maisons coloniales défilent. Et les surprises aussi dans celle qui s’appelait «La très noble et très fidèle cité de Santiago des chevaliers du Guatemala». Soudain apparaît un Taco Bell, enseigne de fast-food américaine. Mieux vaudrait passer son chemin, leurs produits surgelés ne rivalisant de loin pas avec les délicieux pepián du marché couvert, typique plat de viande en sauce à base de tomate, de piment et de sésame servi avec des chayotes et du riz. Par contre, splendides, les cours intérieures de ces fast-foods valent le détour. Celle-ci est ornée d’une fontaine rouge sur un mur jaune et d’une alcôve où trône une cloche qui donne envie d’être activée. Il ne faut pas hésiter à pénétrer dans ces lieux magiques et verdoyants. Pour un jus de mangue frais, celle très coquette du Viejo Cafe, où Alain aime bien aller chercher des viennoiseries concoctées par un Français, est idéale.

«Il y a une grande communauté francophone à Antigua. Rien que dans ma rue, il y a mon ami Christophe qui fait aussi de la cuisine suisse, une Suissesse qui vend des bagels et un couple de Français qui a une pâtisserie», expose le Lausannois de 51 ans. Située à 1600 m d’altitude, la ville qui a été capitale du Guatemala entre 1541 et 1776, compte plus de 400 restaurants pour 45'000 habitants. «Et en ce moment ils retapent plein de maisons au centre pour en ouvrir de nouveaux. La concurrence est rude, il faut tenir le coup!» affirme l’ancien gérant du Captain Cook à Lausanne. Après avoir goûté à ses médaillons de bœuf, nous ne nous faisons aucun souci pour Alain.

De tradition en tradition

Pour le dessert, il est essentiel de s’arrêter à l’un des stands de fruits frais que l’on trouve à tous les coins de rue. Brandon - ici les prénoms américains, prononcés à l’espagnol, sont légion - tout en préparant un sachet de papaye fraîche au piment, raconte les sucreries et les manèges de la fête de San Antonio, jour où les célibataires sont censés trouver l’amour. La tradition voudrait qu’une petite prière au sanctuaire du Santo Hermano Pedro augmente encore les chances, avec au passage, l’opportunité de croiser les mannequins parés d’accessoires kitsch représentants des scènes religieuses. En chemin, un stop s’impose pour admirer le vaste lavoir, toujours dans ces mêmes teintes ocre et sang de bœuf, où les femmes indigènes viennent faire leur lessive chaque matin.

L’une d’elles, Maria, affairée à donner vie à des petits chiens de laine derrière son énorme métier à tisser, recommande de monter au Cerro de la Cruz, cette colline qui domine sa «querida ciudad». L’humidité ambiante de la saison des pluies – d’où cette végétation si verte et dense qui paraît procurer à Antigua un rempart naturel – garantit des vêtements trempés à l’arrivée au sommet. D’en haut, on distingue la fameuse arche de Santa Catalina, qui enjambe une partie de la 5a avenida norte. Face à elle, une jeune fille vêtue d’une véritable robe de princesse rose réalise le shooting photo de ses quince. La cérémonie pendant laquelle les jeunes filles de 15 ans sont présentées à la société, une tradition très vivante en Amérique centrale, même si la musique sur laquelle on danse a bien changé. Le bal fascinant à ne pas manquer a lieu en fin de journée, à la gare routière. Des chicken bus, comprenez des bus scolaires américains rénovés, entrent et sortent par centaines de la ville. Chacun d’entre eux est une véritable œuvre d’art sur roue. Leurs carrosseries peintes de mille couleurs, ils chargent et déchargent passagers et marchandises à côté du marché où les stands de piñatas rivalisent en matière de teintes vives.

La nuit tombe, les loupiotes scintillantes ornant les bus s’allument, Alain s’affaire derrière le comptoir en bois foncé du Cafe Teatro. En pleine discussion avec ses habitués venus jouer aux échecs, il perçoit l’émerveillement dans les yeux des touristes qui passent le pas de la porte. «Je vous l’avais bien dit. On ne s’ennuie jamais ici», dit-il en servant deux verres d’excellent rhum guatémaltèque.

Du gruyère guatémaltèque qui n’a rien à envier au suisse

«Une livre de fromage de chez Xelac vaut le prix d’une livre de bœuf. Je n’ose même pas imaginer combien j’ai dépensé en produits laitiers depuis que j’ai ouvert le Cafe Teatro, affirme Alain Herzig. Mais sans les fromages de Xelac, je ne pourrais jamais faire de la fondue ou de la raclette ou n’importe quel plat suisse.» Il est vrai qu’en mettant en bouche un morceau de gruyère produit par la coopérative Xelac près de Quetzaltenango, à 3 heures de route à l’ouest d’Antigua, on a l’impression d’être de retour en terre fribourgeoise.

Et ce n’est pas un hasard si leur appenzeller, leur emmental ou encore leur tilsit sont si différents du queso suizo (ndlr: fromage suisse) fade et caoutchouteux vendu dans tous les supermarchés guatémaltèques.

Il y a 41 ans, l’organisation de développement Helvetas a aidé la coopérative à se former afin de maintenir vivante la paysannerie de la région. «À l’époque, les vaches étaient réunies ici, où se trouvait aussi la grange, et les produits laitiers étaient livrés à vélo», raconte en riant Carlos Tale, gérant de la fabrique employant 41 personnes qui a remplacé la ferme. Aujourd’hui, chacun des 65 paysans membres de la coopérative, qui vivent dans un périmètre de 25 km autour de la fromagerie, possède son propre bétail. Les 4500 litres produits quotidiennement pour Xelac sont récoltés en camion entre 4h et 7h du matin et servent à réaliser yoghourts, crème et fromages.

«Nous sommes désormais complètement indépendants de l’aide suisse, mais les ferments proviennent toujours de chez vous et Jorge vient encore chaque année nous rendre visite avec sa famille», expose Carlos en pointant du doigt une photo d’une famille suisse allemande devant les camions ornés de la vache blanche et noire du logo de Xelac. Celui que Carlos appelle Jorge, Jürg Wüthrich de son vrai nom, possède la Fromagerie Alibona, à Steinebrunn. Il fait partie des Suisses venus transmettre leur savoir fromager à la coopérative, où il a vécu entre 1970 et 1983. «J’y retourne car je porte vraiment Xelac dans mon cœur et cela me permet de leur fournir des conseils techniques. Au début, les conditions de production étaient difficiles à cause de la qualité de la matière première. Puis nous avons fixé le paiement en fonction de la qualité et tout s’est amélioré», se rappelle Jürg Wüthrich, fraîchement retraité.

Si Alain a de suite imaginé le bon mélange de gruyère et d’emmental pour sa fondue célèbre à Antigua, les chefs guatémaltèques quant à eux ont dû apprivoiser ces meules exotiques affinées dans les caves situées sous la fromagerie. Le chef du Royal París, un restaurant gastronomique de la région, a même proposé ses recettes à base des produits laitiers Xelac à la télévision. «Ils doivent tout de même faire des fromages moins piquants que chez nous car les goûts des consommateurs ne sont pas les mêmes. Leur camembert par exemple est très bon mais trop frais pour moi», conclut Alain, tout en glissant une tranche dans sa bouche.

Lácteos Xelac

Km. 189.5 Carretera Interamericana.

San Cristóbal Totonicapán

www.lacteosxelac.com (TDG)