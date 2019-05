Au Parc Kruger, le visiteur en cage voit la nature en liberté

On en prend conscience au bout de deux jours et le sentiment nous paraît un peu honteux: dans la savane du Parc Kruger, au nord-est de l’Afrique du Sud, on oublie la veuve et l’orphelin et on adhère à la loi du plus fort. On accepte sans états d’âme que les lions mangent buffles, zèbres et girafes. On trouve normal que les frêles impalas, si nombreux, constituent à eux seuls la nourriture de base de la plupart des carnivores du parc. On trouve mignon que la maman léopard aguille une biche dans un arbre pour que son petit se repaisse, son petit museau doré plongé dans la chair sanguinolente. Pire, on aimerait bien, depuis notre poste d’observation, assister à une prédation, un «kill».

Cette acceptation de l’état sauvage est d’autant plus surprenante que le Parc Kruger, 19 485 km² (35 000 km2 en comptant les parcs nationaux du Zimbabwe et du Mozambique auxquels il est lié), se visite en voiture. Quelques opérateurs proposent des safaris à pied, pour les adeptes de la frousse dans la brousse, mais la plupart des guides déconseillent. La raison? «Qui dit safari à pied dit ranger armé, explique Julien Regamey, guide suisse qui nous accompagnait lors de notre safari et qui signe les photos de ce reportage. Il tirera au moindre risque que vous prenez.» Et alors qu’on vient d’admettre la violence d’une bête envers une autre, les coups de fusil paraissent insupportables dans cette infinie nature où l’humain n’est pas chez lui. On peine aussi à comprendre ces réserves privées qui proposent à une clientèle arrivée en hélicoptère de tirer des bêtes amenées là exprès.

Le nord plus sauvage

Dans la réserve nationale, les 150 espèces de mammifères, 500 d’oiseaux et plus de 100 de reptiles sont évidemment protégées. Les préjudices de l’homme au fusil y sont pourtant palpables. Celui qui veut voir les «Big Five» – soit le lion, le léopard, l’éléphant, le buffle et le rhinocéros – durant son séjour passera presque obligatoirement par le sud du parc, pourtant déconseillé car très touristique. «Les braconniers venus du nord ont tellement chassé les rhinos pour leur corne, qu’ils ont fui vers le sud, explique Julien Regamey. Ils sont retenus là par les limites du parc.» Il est donc rare de pouvoir observer le rhinocéros tout seul, même en se levant de bonne heure. Le nord du parc, plus sauvage, offre, lui, de vrais et beaux moments de solitude. Pourtant, malgré l’amas de voitures et le bruit des moteurs qui tournent – ah, ces amateurs de grands frissons qui ne renoncent pas à la clim’– l’émotion est au rendez-vous.

Le plein d’émotions

Car c’est bien d’émotion que l’on parle lors d’un safari. Dès l’entrée dans le parc, les premiers zèbres, si craintifs sous leurs rayures parfaites, écarquillent nos mirettes. Le cou d’une girafe qui émerge d’un acacia puis sa déambulation de gracile dégingandée nous laissent pantois. L’arrivée de l’éléphant, majestueux, finit de nous renvoyer à notre état de minuscule humanoïde. Mais si ces trois mammifères sont émouvants, ils demeurent nombreux – et donc facilement visibles – au Parc Kruger. L’effet est démultiplié lorsqu’on surprend l’attente d’un groupe de lionnes, plus rares, postées à l’ombre sur le chemin des buffles vers la rivière. Ou quand, aux côtés des bêtes sauvages, trottine leur progéniture. Aussi lorsqu’on croise sur notre route, au soleil couchant, le pas traînant du plus féroce prédateur du parc (le seul à se chasser parmi!): la hyène.

Et puis il y a celui que les plus assidus – comme notre guide – cherchent inlassablement, parfois plusieurs jours sur la même piste, et sur lequel on finit par «tomber». Là, allongé sur sa branche, le léopard nous regarde sans nous voir. Flemmard invétéré (mais chasseur imparable), il laisse pendre sa queue tachetée, change nonchalamment de position, se rendort un moment. Puis, alors qu’on a juste détourné la tête, il a disparu, laissant derrière lui une rémanence de beauté et d’élégance outrancière. Notre journée est faite, le graal efface les heures de guet. «Le safari, ça apprend la patience et ça soigne l’orgueil», sourit Julien Regamey. (24 heures)