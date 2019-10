Sylvain Thévoz: Mettons le racisme hors-jeu!

Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Sylvain Thévoz: Sion-Servette: mettons le racisme hors-jeu!

Sortez vos bâtons les rats sont de sortie. Voilà le message affligeant répandu en Ville de Sion avant le derby Sion-Servette de ce samedi 26 octobre. (...) Nous serions valaisans, nous aurions honte que de tels messages s’affichent sur les murs de notre ville... Nous serions valaisans, nous ferions le ménage, porterions plainte... Nous ne sommes pas valaisans, mais cela ne change rien. Les crétins qui affichent de tels appels à la violence, d'où qu'ils viennent doivent être dénoncés. Il est totalement ahurissant de voir une telle violence préméditée s'étaler. et quelle que soit son origine ou/et son lieu de résidence, on se sent visé. (...) Face à cette testostérone toxique, on attend davantage de préventions et de programmes prenant le problème à bras le corps plutôt que de continuer à faire payer à la collectivité des centaines de millions pour quelques excités alcoolisés. On demande des sanctions pour les contrevenants, avec une véritable collaboration inter-cantonale. (...)

Djemaâ Chraïti: ”Nous, les bras !”

Une exposition à ne pas manquer proposée par la Ville de Genève conçue et réalisée par les Archives contestataires, le Collège du travail et Rosa Brux. Une exposition qui rappellera le statut de saisonnier qui autorisait la Suisse à engager des travailleurs pour une durée de 9 mois par an avec l'obligation de garder le même employeur. Le Permis A créé en 1931 sera aboli en 2002. Venus d'Italie, d'Espagne, du Portugal et des pays de l'Ex-Yougoslavie, ils ont contribué à la construction et au développement de la Suisse. Une mémoire retrouvée qui permettra à tous de se souvenirs de ces bras que l'on faisait venir d'ailleurs, indispensables le lendemain de la Seconde guerre mondiale et qui ont dû âprement lutter pour rappeler qu'ils étaient avant tout des hommes dans la plupart des cas avec des familles qu'ils n'avaient pas le droit de faire venir, - certains enfants vivaient de façon clandestine en Suisse et qu'on surnommait les "enfants du placard." (...) Belle initiative Bravo ! Merci à tous ces travailleurs de l'ombre enfin mis en lumière.

Xavier Comtesse: Watches and Wonders Geneva & Jean Calvin

Calvin, en 1541 à Genève, bannissait la joaillerie ostentatoire mais permettait la fabrication de montres. C’est à ce moment-là que le destin des horlogers et des orfèvres se lia pour la première fois. Aujourd’hui, on est en train de revivre une telle nouvelle alliance pour bien d’autres raisons. Marier « Montre et Merveille » c’est habile, et contemporain. (...) Les statistiques sont formelles : les suisses ont perdu la bataille de l’entrée de gamme avec environ 2,3 millions de montres produites en moins notamment dans cette catégorie en moins d’un an. Et ceci pour un chiffre d’affaires en hausse. Le mouvement est clair : il ne reste plus qu’une catégorie porteuse d’avenir : les montres à plus de 3000 fr! Les montres suisses bon marchées ont vécu. (...) Il faut désormais concentrer nos efforts sur le luxe. On revient aux sources. Jean Calvin devrait à nouveau nous inspirer. Il n’y a qu’un luxe horloger qui englobe joaillerie et horlogerie dans un même mouvement. Cela donne raison à Richemont et pose question à Swatch. (...) L’horlogerie suisse est désormais liée à Genève et plus du tout à Bâle. (...)

Philippe Souaille: 1934, le Tombeur du Dahir Berbère

Installé à Genève à la SDN sur les fonds des services secrets allemands, pour nuire aux intérêts coloniaux français et britanniques, le Druze Chekib Arsalan organise le premier congrès mondial islamiste au bout du lac. Auquel participent deux jeunes militants de l'Union Nationale d'Oltramare, François Genoud et Jean-Maurice Beauverd. C'est probablement à cette occasion qu'ils sont recrutés par l'Abwehr de l'Amiral Canaris, qui finance le congrès. Ils vont devenir des rouages essentiels des reltions étroites entre l'univers nazi et le monde musulman. Un rôle qu'ils conserveront bien après la fin de la seconde guerre mondiale. (...)

Rémi Mogenet:Stendhal et la cristallisation des anges

On se souvient que selon Stendhal, l’amour vient de ce que, sur un objet humain, on crée une cristallisation d’un fantasme, de quelque chose qui ne vient que de soi. On projette une illusion sur un être. (...) Il ne suffit pas, nous le savons, de posséder une femme pour savourer le plaisir qu’on en attendait. Pas plus que manger le poulet cru puisse combler le palais ou même l’estomac. Or, s’il paraît technique de bien s’y prendre, comme on dit, la motivation émane aussi du jugement qu’on porte sur la femme même – pas seulement physique, mais aussi moral et intellectuel. La Bible dit qu’aux yeux du mâle, rien n’est plus important, chez la femme, que la beauté. Mais elle ajoute que si l’homme trouve, en plus de la beauté, de la vertu, et, en plus de la vertu, de la sagesse, il est aux anges. Il n’est pas seulement satisfait, il est véritablement amoureux, et fait tout ce qu’il peut pour que l’amour se passe bien, et cela permet justement à son désir d’être assouvi. Où est donc la cristallisation? (...) Même si ce qu’on cristallise est une divinité rêvée, il peut réellement arriver, aussi, que des anges s’incarnent. Lamartine en parlait. Cela arrive-t-il moins souvent qu’on ne tombe amoureux? Pas forcément. (...)