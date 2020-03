Les toqués et les hoquets de TikTok

Le réseau de partage de vidéos minute TikTok, détenu par le chinois ByteDance s’est hissé à la 6e place des applications avec 800 millions d’utilisateurs dans le monde. Et sa consultation sur la planète a bondi de 210% en 2019. Aux États-Unis où la méfiance envers les entreprises chinoises soupçonnées d’espionner pour Pékin, est forte, TikTok connaît pourtant un succès phénoménal. Les Américains passaient 85 millions d’heures sur cette application l'an dernier, soit plus de temps qu’à regarder des films sur Amazon Prime Vidéo. Un succès qui peut s'expliquer par la conjonction communautaire d'un réseau comme Instagram et de vidéos de divertissement sur YouTube.

Cette réussite cache cependant des zones d’ombre, révélée par une enquête de «The Intercept», un média fondé et financé par le propriétaire d’Ebay. D’abord accusé de censurer les contenus critiques à l’égard du régime, TikTok est désormais soupçonné de graves discriminations envers les personnes laides, âgées, handicapés, grosses, maigres ou pauvres. Des documents publiés par «The Intercept» montrent que ces vidéos sont bloquées pour ne pas se retrouver dans la rubrique virale «For you». Ces directives aux modérateurs du réseau social indiquent aussi que les vidéos réalisées dans un décor moche sont aussi à proscrire.

Interrogé par les enquêteurs de «The Intercept», le porte-parole de TikTok affirmait que ces mesures n’étaient plus d’actualité. Il les justifiait en prétextant un moyen d’éviter le harcèlement de ces personnes.

D’autres controverses ont visé le réseau chinois. Les terroristes islamistes de Daech en ont fait un outil de propagande. Elle a aussi été dénoncé à l’égal de l’opérateur téléphonique Huawei, comme une firme qui transmettrait des données des utilisateurs au gouvernement chinois. Une enquête est ouverte sur ce point aux États-Unis, qui ont banni l'utilisation de TikTok pour l’ensemble de ces armées.