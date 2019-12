Sexualité: «Je ne ressens plus de désir pour elle»

«En couple avec une femme depuis trois ans, je n’ai presque absolument plus de désir pour elle, alors que ma libido est forte et que notre relation était très sexuelle au début. D’ailleurs, je ne suis pas à l’aise dans la relation, ce que je ne comprends pas trop car nous sommes extrêmement proches, peut-être trop (les amis disent que nous sommes fusionnelles). Je ne sais pas si j’oserais consulter.»

Solange, 27 ans

La réponse:

Certains a priori peuvent créer de la confusion. Parmi ceux-ci, l’idée que si la relation conjugale est stable et sécurisante, alors l’entente sexuelle sera au rendez-vous ou qu’un couple lesbien serait particulièrement fondé sur la proximité émotionnelle. Les études l’indiquent pourtant: quelle que soit l’orientation des couples, les mêmes causes sont directement à l’œuvre dans la satisfaction sexuelle. Parmi ces facteurs figure la satisfaction conjugale. Par contre, dans un couple lesbien, d’autres éléments spécifiques impactent indirectement le vécu sexuel, comme le degré de coming out de chaque partenaire, l’acceptation ou le support social.

Être compris

Vous évoquez aussi votre grande proximité. Une étude s’est penchée sur l’aspect fusionnel de la relation en différenciant la proximité intrusive (possessivité, jalousie, vouloir connaître tout de l’autre, anxiété d’éloignement) et la proximité supportive (chaleur, soins, intimité physique, temps de couple), cette dernière étant plus en lien avec la satisfaction conjugale. Pourrait-elle impacter la libido également? Le désir sexuel est très complexe et votre vécu mérite d’être compris en prenant plus de temps qu’on ne peut le faire au travers de ces lignes. Concernant votre réticence à consulter, vous avez peut-être subi des moments de non-compréhension voire de jugement de la part du monde médical. Peut-être appréhendez-vous aussi qu’on banalise l’aspect sexuel de votre relation. Si vous vous sentez démunie, vous pourriez malgré tout chercher de l’aide en vous renseignant sur les lieux de consultation ayant de l’expérience avec une clientèle LGBT… et qui valoriseront votre besoin de comprendre ce changement.

Notre experte

