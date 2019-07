«Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça»

Un bébé tortue à deux têtes est né en Malaisie, mais n'a survécu que quelques jours, captivant l'attention des défenseurs de l'environnement.

Il a été découvert sur l'île de Mabul au large de la partie de Bornéo appartenant à la Malaisie, parmi quelque 90 bébés tortues nés récemment dans un nid.

Capable de coordonner les mouvements

C'était une créature «absolument fascinante», selon le biologiste marin David McCann, employé de SJ SEAS, organisation de préservation de l'environnement dépendant du centre de plongée Scuba Junkie, qui s'occupe du nid.

«La tête droite semble contrôler la nageoire avant-droite, et la tête gauche la nageoire avant-gauche. Pourtant (les deux têtes) sont capables de coordonner leurs mouvements pour marcher et nager», a-t-il expliqué dans un communiqué.

«Nous avons vu quelque 13'000 bébés tortues sortir de l'écloserie, mais n'avons jamais vu quelque chose comme ça auparavant», a ajouté le président de SJ SEAS Mohamad Khairuddin Riman.

Mais la tortue est morte mercredi, a indiqué à l'AFP Sen Nathan, vétérinaire employé par la direction de la faune de l'Etat de Sabah.

