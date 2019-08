Ils mettent fin au calvaire d'un raton laveur

Des pompiers américains ont mis fin au cauchemar d'un raton laveur dont la bouille était coincée dans une grille d'égout depuis plusieurs heures à Newton près de Boston, dans le Massachusetts, ont-ils annoncé jeudi sur Twitter.

A raccoon got its head stuck in a sewer grate in Massachusetts, U.S. Cyclists reported that the animal looked distressed and the fire department tweeted saying it had been stuck "for a while." Fortunately, it was rescued and freed!



Credit: Newton Fire Department via Storyful pic.twitter.com/34sDsl0FmC