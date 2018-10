Sexualité: sensations en berne

Nathan, 33 ans

Réponse:

En effet, vous avez passablement d’outils en main. Pour être pragmatique, vous avez à effectuer un travail qu’en général les hommes ont à faire un peu plus tard dans la vie, c’est-à-dire adapter votre vie intime aux données d’un corps qui ne réagit plus de la même manière qu’avant. Dans votre cas, l’érection est toujours au rendez-vous, mais la pénétration est moins intense dans les sensations focalisées sur le gland.

L’objectif est donc d’optimiser les autres sources d’excitation et de plaisir. Premièrement, dites-vous qu’il ne faut pas rechercher les sensations d’avant, mais étendre le champ des choses qui vous excitent. C’est comme ouvrir les yeux plus grands, être attentif à ce qui vous stimule de manière plus large: les sensations sur d’autres parties du corps, le toucher, le visuel, les odeurs, les sons, les fantasmes, etc.

Faire danser le bassin

C’est ainsi que vous sortirez de la logique de comparaison avec avant et donc des sentiments d’échec ou de renoncement, qui n’ont rien d’érotique. Comme la sexualité a toujours été facile pour vous, vous avez peut-être fonctionné sur le principe de n’avoir qu’une zone érogène; vous n’avez pas eu, jusqu’à aujourd’hui, à vous poser trop de questions sur tous ces facteurs d’érotisation qui complètent, au besoin, le fonctionnement du corps.

Apprenez, avec votre partenaire, à érotiser le mouvement de votre bassin qui cherche à prendre sa place plutôt que d’être à l’affût des sensations localisées. Jouez ensemble à bouger différemment vos bassins (pas le corps en entier mais bien le bassin, ce qui est moins habituel pour beaucoup d’hommes), à danser ensemble au lit: des rotations, des mouvements de bascule plus ou moins amples et fluides, tout en variant la respiration, les contractions et surtout le relâchement musculaire. Donnez-nous des nouvelles!

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



ENTRE SOI Vous êtes fan de Trump et fantasmez sur les suprémacistes blancs? Votre bonheur est sans doute sur Donalddaters.com, appli de drague s’adressant aux disciples du président américain. Oups, sorry, les données de tous les utilisateurs ont déjà été piratées. Par une agence matrimoniale russe?



BON PRONOM La façon qu’ont les amoureux de parler d’eux est révélatrice du niveau de bonheur dans leur couple, selon une étude US. Ainsi, les personnes utilisant le «nous» plutôt que le «moi» seraient plus épanouies dans leur relation. Une histoire d’interdépendance, supposent les chercheurs.



FINAL C’est l’objet de toutes les attentions des actrices dans les films X. Pourtant, dans la réalité, l’éjaculation masculine n’a pas le même succès. Une enquête publiée dans le Journal of Sexual Medicine montre en fait que pour la moitié des femmes, ce n’est pas une source d’excitation spécifique.

