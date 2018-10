Sexualité: les mille facettes du plaisir

«Mon amie ne prend pas de plaisir. Que puis-je faire pour l’aider à avoir un orgasme?»

Corentin, 31 ans

Réponse:

C’est tout à votre honneur de vous intéresser au plaisir de votre partenaire. Cela dit, il me semble important de clarifier quelques points. Tout d’abord, comment savez-vous qu’elle n’a pas de plaisir? Est-ce qu’elle vous l’a dit ou bien vous le supposez? Si c’est le cas, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Beaucoup d’hommes, confondent l’orgasme et le plaisir. En ce qui concerne l’orgasme, ou plutôt les orgasmes, gardez à l’esprit qu’il en existe plusieurs, et que ceux de votre amie ne se trouvent peut-être pas là où vous pensez. En consultation sexologique, de nombreux patients pensent que la pénétration constitue le noyau de l’acte sexuel. Pourtant, une majorité de femmes atteignent l’orgasme autrement. Par stimulation du gland clitoridien par exemple.

Focalisé sur le plaisir

Ensuite, le plaisir érotique est plus large que l’orgasme. Selon certaines chercheuses, le plaisir représente un but en soi et peut se manifester à différentes étapes d’une rencontre sexuelle: la séduction, le désir, l’excitation ou l’orgasme. Il s’agit pour vous de demander à votre amie si elle prend du plaisir. Si oui, qu’est-ce que cela signifie pour elle?

Qu’est-ce qui a rendu dernièrement l’orgasme si important à vos yeux? Il arrive en effet que certains amants se focalisent sur le plaisir ou l’orgasme de leur partenaire, pensant parfois que si elles ne l’atteignent pas, ils ne sont pas suffisamment compétents. Du coup, la préoccupation concerne davantage leur propre identité sexuelle, et bien souvent masculine, que véritablement le plaisir de leur conjointe. Qu’en est-il pour vous? Si cela vous concerne, il vaut parfois mieux comprendre les raisons de ces doutes afin de favoriser une meilleure estime de vous-même et libérer l’espace érotique des contraintes liées à la performance.

NOTRE EXPERT

Cette semaine, envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

EN BREF, CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT

JEUNISME Chez les célibataires, ce sont les séniors qui ont le moins de tabous avec la différence d’âge. Une enquête de l’appli Twoo révèle qu’un quart des 60 ans et plus en quête de l’âme sœur veulent un(e) partenaire plus jeune. Une exigence bien moins marquée dans les autres générations.

CODE À RISQUE Une variation génétique identifiée dans l’ADN masculin peut augmenter de 26% la prévalence aux dysfonctions érectiles, notent des chercheurs US. D’autres facteurs liés aux gènes, comme l’obésité, le diabète et les maladies cardio-vasculaires, accroissent aussi les problèmes d’érection.

LA LONGUEUR COMPTE Ce n’est déjà pas facile de vivre avec un petit pénis, voilà que des chercheurs américains en rajoutent une couche. Lors d’un colloque au Colorado, ils ont révélé qu’obtenir une érection culminant à 12,5 cm, ou moins, est corrélé à un plus haut risque d’infertilité. Sympa, la science.

