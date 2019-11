Sexo: Il me préférait grosse!

«J’ai découvert que mon homme consultait régulièrement des sites pornographiques, des forums et même des sites où des femmes se filment contre paiement. Le comble est que tout ce matériel semble tourner autour de femmes rondes, de grosses fesses et de seins lourds, alors que j’ai récemment perdu du poids et que j’ai enfin la ligne dont j’ai rêvé toute ma vie!»

Christa, 32 ans

La réponse

Votre partenaire a visiblement érotisé votre ancienne silhouette. Peut-être a-t-il toujours été attiré par les rondeurs, peut-être depuis qu’il vous aime seulement. Il associe naturellement vos formes à son excitation sexuelle. Ce conditionnement s’est certainement renforcé avec les années et les expériences érotiques positives avec vous. Il va dès lors chercher dans le virtuel ce qu’il n’a plus dans le réel, sans vous être infidèle par un passage à l’acte concret.

Qu’est-ce que ça signifie pour vous? Une trahison? Une rupture du contrat d’exclusivité? Une sonnette d’alarme en rapport avec votre sexualité de couple? Un reproche caché de sa part par rapport à votre décision de changer (sachant que tout changement chez l’autre peut être vécu comme angoissant)? Un simple rappel de ses codes d’attraction et sources d’excitation sexuelle, qui concernent visiblement les formes féminines opulentes? Une manière de se rassurer sur ses performances, si son excitation vient plus facilement en regardant des «grosses fesses»?

Question d’attraction

Il vous faudra déterminer si les courbes voluptueuses constituent son unique source d’excitation ou s’il peut aussi être excité par un corps plus mince. Si ses codes d’attraction sont assez souples pour inclure la forme que vous avez aujourd’hui, votre sexualité n’en souffrira pas forcément. Il pourra toujours percevoir votre image par le biais du filtre des souvenirs et se nourrir de votre histoire commune pour alimenter ses fantasmes. Ceux-ci seront enrichis des supports internet, pour autant que vous puissiez les voir non pas comme une menace, mais comme un clin d’œil à votre féminité sous toutes ses formes.

Notre experte

