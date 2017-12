Prendre son pied avec des chaussures de ski

C’est une sensation dont on se passerait bien mais à laquelle on s’est accommodé. À peine quelques pistes descendues à ski que déjà nos pieds nous font souffrir. La fatalité est telle que nombreux s’y sont rompus.

Reste que la neige tombée ces dernières semaines incite à la réflexion: et si, cette année, nous profitions vraiment de nos belles journées de ski, sans les pieds meurtris. Quelles sont donc les solutions pour préserver nos palmes tout en prenant son pied?

Pour les plus sceptiques, sachez qu’elles existent. Même si Dorian Serre, «bootfitter» au magasin Passe-Montagne sur le boulevard Carl-Vogt, préfère prendre des pincettes: «Au ski, le meilleur moment, c’est toujours quand on enlève ses chaussures.» Nous voilà avertis. Cela n’empêche pas ce spécialiste d’être précis et attentif à ses clients. À commencer par Jean-Noël, 51 ans, qui a la particularité d’avoir une flexion très limitée depuis une cheville accidentée il y a plus de vingt ans. «Après une heure de ski, je souffre à mort. Alors il me faut des chaussures adaptées pour gagner plusieurs heures de plaisir», sourit-il.

Confort ou précision?

Pour Jean-Noël comme pour quiconque, le sur-mesure est la clé, l’inconnue qui résout l’équation. Il faut voir ces «bootfitters» (littéralement «ajusteurs de chaussures») au travail. On commence par placer nos pieds sur des coussinets bleus. Ceux-ci vont prendre la forme de nos pattes, permettant de créer une semelle adaptée. La coque de la chaussure est ensuite sélectionnée, travaillée en atelier, élargie à certains endroits pour convenir parfaitement. Puis c’est au tour des chaussons d’être peaufinés. On les chauffe au four, avant de les enfiler. «Avec la chaleur, ils deviennent conformables. En refroidissant, ils prennent la forme du pied», explique Romain, skiman chez Univers Sports à la Servette.

Un travail de précision. De longue haleine aussi, puisqu’on compte une heure et demie de temps dédié à chaque client. Les prix? En fonction de la chaussure, plus ou moins rigide selon le niveau et le type de ski pratiqué. Un nouveau modèle s’étale entre 350 et 800 francs. Mais il est possible de trouver moins cher, avec les anciennes collections. Et les magasins spécialisés sont toujours disposés à retravailler a posteriori la chaussure en fonction des sensations.

Dans ce contexte, les marques font la chasse à la solution la plus novatrice, mettant en avant un confort sans égal. En tête, l’entreprise de Châtel Saint-Denis Dahu propose une chaussure dont la coque est indépendante du chausson. En résumé, plus besoin de changer de chaussure entre la voiture et les pistes et entre le télésiège et l’après-ski. On enlève et remet la coque à sa guise, tout en étant à l’aise dans ses chaussons, qui sont en fait de basiques bottes de montagne. La solution miracle? Dorian Serre est circonspect: «Si tu pratiques le ski comme un sport, ou du moins un loisir sportif, ce n’est pas la bonne chaussure. Elle s’adresse aux personnes qui sont rassasiées après une ou deux pistes.» Et qui peuvent donc gambader tranquillement au restaurant d’altitude ou en station le reste de la journée.

Tout est donc une question de préférence. Pour ceux qui s’imaginent en Lara Gut ou Marcel Hirscher, il y a la solution extrêmement précise imaginée par la marque Fischer avec sa chaussure «Vacuum». Là où les «bootfitters» traditionnels travaillent chaussons et coques séparément, l’entreprise autrichienne propose une version «tout en un», où les deux se forment en même temps au pied en utilisant une poche à air comprimé.

Aussi pour la location

Les solutions ne manquent pas. Mais elles se destinent surtout à ceux qui veulent acheter plutôt que louer. C’est là où tout se corse. «Avec la location, la chaussure est complètement déformée car elle a déjà été portée par trois ou quatre personnes», indique Romain, d’Univers Sports. Difficile alors d’être parfaitement à l’aise.

Il n’empêche que des alternatives se dessinent. Notamment pour éviter de poireauter au magasin de la station afin de louer du matériel pour la journée. SkiSet, qui gère les locations dans grand nombre de stations en France comme en Suisse, a mis au point un scanner 3D qui définit en quelques secondes les dimensions du pied ainsi que ses principales caractéristiques (sa forme, son angle, etc.). «Puis le logiciel va sélectionner les chaussures les mieux adaptées au pied», présente Gaël Berchet, responsable du magasin Lanches Sports, à Ville-la-Grand, qui dispose de cette technologie. «Sur la prise de données, c’est un outil utile, car très rapide.» Le client reçoit ensuite un code, sous lequel sont enregistrées ses données, permettant à tous les magasins partenaires du groupe de s’y référer rapidement. Une technologie intéressante, «mais qui complète plus que ne remplace le spécialiste. Discuter avec le «bootfitter» reste important pour déterminer les besoins exacts», nuance Gaël Berchet.

Quelques astuces

Chaussure adaptée ou non, il y a tout de même des conseils à suivre. Notamment au niveau des attaches. «Il faut commencer par le bas et remonter, détaille Dorian Serre. On laisse aller pour trois ou quatre virages, puis on resserre uniquement là où le pied bouge. Le piège est de se fier à la pression exercée sur la main lorsqu’on referme les boucles. Mais c’est ce qui se passe au niveau du pied qui compte. Celui-ci peut évoluer au cours de la journée. Aussi, les pieds ne sont pas symétriques donc les réglages peuvent être différents.»

Et quand on ne skie pas, il est important de bien refermer les crochets mais de ne surtout pas placer les chaussures sous le radiateur, cela les déformant avec la chaleur. Notons enfin qu’un élément a également un grand rôle à jouer dans le confort des pieds: les chaussettes. Oubliez la double paire ou les chaussettes de ville, seuls les modèles adaptés épargneront les zones sensibles. Et il en existe même des modèles fantaisie, si vraiment cela vous chiffonne.

L’objet le plus précieux des «pros»

Avant d’être professeur d’allemand, de géographie et de sport au cycle d’orientation à Fully (VS), Olivier Brand a été le dernier skieur d’élite genevois. Il a arrêté sa carrière en 2009, après avoir terminé à cinq reprises dans le top 30 d’une épreuve de Coupe du monde. Mais il prête toujours autant d’attention à ses chaussures, même pour aller skier en famille. «J’utilise les mêmes chaussons encore aujourd’hui», rigole-t-il.

Il a aussi gardé ses réflexes d’athlète: «Je serre toujours très fort mes chaussures, si bien que je peine à bouger à l’intérieur. Et je commence tout juste à accepter de marcher chaussures de ski aux pieds, ce qu’aucun skieur ne fait sans placer une cale en dessous pour les protéger.»

Car pour les professionnels, la chaussure est ce qu’il y a de plus précieux. Bien plus que les skis, qui demeurent interchangeables en cas de pépin. «Par exemple, lors des voyages en avion, personne ne met ses chaussures en soute, il y a trop de risques de les perdre. Tout le monde les conserve comme bagage à main.»

L’enjeu est de trouver la bonne chaussure, celle qui convient parfaitement. «C’est tellement personnel qu’on ne peut échanger avec personne. Selon le type de piste et la discipline, on en utilise environ quatre par saison, mais au préalable on en essaie une dizaine afin de faire le bon choix. Et on bricole toujours son chausson en faisant des trous dedans.»

Mais les professionnels sont-ils vraiment plus à l’aise que Monsieur et Madame Tout-le-monde lorsqu’il s’agit de dévaler les pistes à toute vitesse chaussures de ski aux pieds? «Il faut bien sûr que ce soit confortable, mais ça ne peut pas l’être, répond le natif de Corsier. On les serre tellement fort qu’après chaque piste, on est obligé de les détacher. Et après un saut de quarante-cinq mètres, il y a toujours des douleurs…» On veut bien le croire. (TDG)