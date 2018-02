«No Billag»: Deux libéraux croisent le fer

Nos deux dernières tribunes libres sur l’initiative «No Billag», qui vise à supprimer la redevance radio-TV obligatoire, portent sur la question du libéralisme, qui au fond est le degré de confiance que l’on accorde aux gens et aux entreprises dans l’optique d’augmenter le bien commun. Vaste question. Ioan A. Romoscanu, Dr Ing. ETHZ, Genève et Jacques-Simon Eggly, ancien conseiller national PLR croisent leurs arguments. Le financement de la SSR a agité le Landerneau politique et médiatique comme rarement. Jeudi matin, le Service des votations avait enregistré les votes de 27% des électeurs genevois.

Une question de confiance

Ioan A. Romoscanu, Dr Ing. ETHZ, Genève

À une semaine du scrutin sur la suppression ou non de la redevance obligatoire, beaucoup a été dit et entendu. Dans l’espace public, comme chacun aura pu le constater en ouvrant les yeux dans la rue, avec un déséquilibre certain, étant donné la disparité des budgets.

Il ne s’agit pas ici de répéter la multitude d’arguments en faveur de l’initiative, mais peut-être de rappeler que l’essentiel tient en un mot: confiance. Confiance dans les adultes – que nous sommes réputés être quant au choix des sources d’information et de divertissement, à l’instar du choix de nos lectures, de nos formations, modes de vie et fréquentations. Confiance dans le fait que ces mêmes adultes n’opteront pas, si la liberté leur est rendue, pour des médias décérébrés mais seront au contraire capables de privilégier et donc de financer des médias de qualité. Confiance enfin dans le fait qu’une société telle la SSR continuera de prospérer sur la base d’une relation volontaire avec le public, et non celle d’un achat imposé.

Cette confiance-là, je l’ai, nous l’avons, mais le camp des opposants est fermement décidé à ne pas nous l’accorder. La liberté de choix, c’est la confiance de trop, celle qui mènerait à notre égarement collectif, «Berlusconi» nous guettant en embuscade pour nous faire dévier vers d’obscurs chemins, nous dont la capacité de discernement serait somme toute limitée. Ne craignant aucune contradiction, les opposants n’ont pas davantage confiance dans l’adéquation des productions actuelles de la SSR, dont on loue d’un côté la pertinence et la qualité, tout en affirmant qu’elles ne sauraient convaincre une population qui serait appelée à les financer sur une base volontaire, et non celle d’une obligation. Cette confiance que les opposants ne veulent pas accorder aux Suisses, nous souhaitons la faire triompher le 4 mars en votant oui.

Un mot enfin sur la campagne du non, dont l’omniprésence et le contenu caricaturalement anxiogène n’ont dû échapper à personne. Sans doute celle-ci a-t-elle soulevé de bonnes questions, auxquelles les initiants ont répondu. Il n’en reste pas moins que l’émulation de la peur d’un avenir où les Suisses seraient libres de leurs choix sur le plan du financement des médias en est clairement le fil conducteur. On peut imaginer que cette ligne est le fait d’une petite minorité d’obligés ne reculant devant aucun amalgame ou scénario catastrophe fantaisiste pour prolonger le confort financier que permet le 1,4 milliard perçu par la force de la loi, sans véritable pression d’adéquation aux besoins et opinions de la société, à l’abri des lois du marché.

Dépeindre le monde postredevance sous un trait censitaire, opposé à une prétendue gratuité (facturée plusieurs centaines de francs annuellement), tout ceci joue sur la peur. Une peur cultivée dans d’autres campagnes récentes, qui ont d’ailleurs été perdues de cette façon. Et surtout dont le catastrophisme a depuis été complètement invalidé par la réalité.

Mon libéralisme dit non à «No Billag»

Jacques-Simon Eggly, ancien conseiller national PLR

Cette votation sur l’initiative ouvre une discussion sur le libéralisme. Il y a des libéraux, particulièrement des jeunes PLR, qui défendent cette initiative. Ils en ont bien le droit. Et, jusqu’à des limites qui les rendraient incohérents, des membres du PLR se réclamant d’un libéralisme affirmé et complet, y compris dans le domaine de l’information, ont bien le droit de contester la redevance perçue très largement au profit de la SSR.

Mais il importe aussi de remettre le libéralisme dans son vrai registre; qui n’est pas doctrinal, encore moins doctrinaire, mais philosophique. La philosophie libérale postule certes une liberté responsable. Autrement dit, dans le domaine des libertés individuelles de base comme dans le domaine économique, le postulat est de faire confiance aux personnes, aux entreprises, à une saine concurrence, là où il y a toutes les raisons de le faire. Ce libéralisme-là n’est cependant ni l’anarchisme ni la loi de la jungle. Il ne nie pas l’État, qui le régule et le circonscrit autour de ses tâches nécessaires. Prenons la sécurité. Des sociétés privées de sécurité existent mais elles ne sauraient remplacer les polices de l’État. Prenons l’école. Des écoles privées existent, sont complémentaires mais ne sauraient éliminer l’instruction publique.

Pourquoi tous ces rappels? Parce que la question des médias en Suisse n’échappe pas à ces critères et à ces valeurs. Parce que trop d’équilibres sont en jeu pour que l’on affaiblisse gravement la SSR; pour qu’on la plonge dans un bain frénétique de concurrence, dans une saturation publicitaire, dans un tourbillon d’émissions venues d’ailleurs et branchées principalement sur la recherche du taux d’audience. Sans la redevance, les émissions les plus qualitatives, l’information rigoureuse exigeant le plus de préparation passeraient certainement à la trappe. Le devoir de montrer la Suisse dans ses diversités serait largement oublié. Sans elle, de surcroît, les radios et les télévisions régionales, qui bénéficient d’un bout de la redevance, ne tiendraient très probablement pas le coup. La Suisse romande, quant à elle, deviendrait de plus en plus, dans le domaine télévisuel, une sorte d’appendice du marché français. Sans doute que les grands éditeurs suisses de presse et de numérique supplanteraient une SSR bien déplumée et désarmée, courant affolée à la quête de publicité.

Alors, cela ne va pas. Oh, il y a des choses à dire sur le comportement parfois suffisant de certains journalistes de la SSR qui se croient dépositaires de la bonne parole. Beaucoup ont une sensibilité personnelle de gauche. Cela ne les autorise pas à rudoyer, par exemple lors d’émissions, des élus UDC dont les propos ne leur plaisent pas. On peut combattre politiquement l’UDC. Il n’en est pas moins le plus grand parti de Suisse. La SSR, à la faveur de la nouvelle loi qui attend le résultat de la votation pour devenir opérante, devra maigrir un peu et s’astreindre à l’introspection autocritique. Mais aucune irritation ne justifierait ce qu’on appelle volontiers en Suisse alémanique «jeter le bébé avec l’eau du bain». (TDG)