Maurice-Ruben Hayoun: Qu’est ce qu’un djihadiste ?

Le titre exact de cet ouvrage que j’ai découvert avec un certain étonnement, tant il est convenablement écrit et bien charpenté, est le suivant : En prison, paroles de djihadistes. Psychiatre fonctionnant dans les prisons françaises, son auteur apporte vraiment des éléments nouveaux en vue de mieux comprendre ce qui se passe dans l’esprit d’hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, qui quittent notre pays, donc le pays où ils sont nés, dont ils ont la nationalité, pour aller se jeter dans les bras de dangereux criminels qui leur ont fait miroiter une sorte de paradis islamique sur terre, un lieu où leur dénomination religieuse est celle de la totalité du pays, où on ne paye pas d’impôts ni n’acquitte les factures d’eau ou d’électricité (sic)… Ce qui constitue l’originalité et la force de ce petit ouvrage, en raison de ses modestes dimensions, c’est qu’il donne la parole à des détenus qui sont revenus de Syrie et qui acceptent de témoigner, même si cette confession, parfois émouvante tout en restant condamnable, ne laisse pas le lecteur indifférent. (...)

Daniel Warner: Trump Supporters and Wrestling Mania

Taking a break from the usual television news broadcasts on CNN and BBC, I happened upon an emission of World Wrestling Entertainment (WWE) called WrestleMania. While the modern-day gladiators were performing in the ring, I started following the crowd, which was thoroughly energized. Hooting and yelling for one of their heroes or vilifying the obvious villains, they held up signs of love and hate. It was a binary moment of raw emotions. In one of those gottcha epiphanies, I realized that the wrestling supporters I was watching were the same people whom I had just seen hooting, yelling and vilifying at Trump midterm rallies. (...)

Pierre Ruetschi: Notes de frais: les Alémaniques se moquent

Le SonntagsBlick m'a invité à donner un point de vue romand sur leur comparatif spécial "notes de frais" qui décèle un Röstigraben peu glorieux pour les Romands. Mais peut-être bien que nos cousins d'outre-Sarine devraient prendre un peu de distance. Ils constateront que sur bien des points ils pourraient prendre exemple sur les Romands. (...) Ca tombe bien car cela confirme tous les clichés très en vogue sur les Romands…. (...) veillons à ne pas céder aux clichés faciles ! Le Genevois, et moins encore le Romand, n’est aussi léger, insouciant, nonchalant ou attardé qu’on aimerait le faire croire. On le dit nourri au biberon de l’Etat qu’il têterait vigoureusement et sans vergogne. Comment expliquer alors que Genève est, derrière Zoug et Zurich, le plus important contributeur au ménage de la Confédération? Oui, chers cousins alémaniques, alors que le grand canton de Berne, pour ne citer que lui, pompe 1,1 milliard dans la caisse commune, Genève y verse 300.000 francs chaque année. Nous sommes dépensiers peut-être mais riches et généreux avec nos voisins d’outre-Sarine. Et là ce ne sont pas des chiffres assemblée de bric et de broc qui l’affirment mais la Confédération, notre mère à tous. Un autre exemple de rigueur et de productivité romande qui permet de rectifier les indices aléatoires des notes de frais. Savez-vous quelle est la région économiquement la plus dynamique? Eh oui, c’est encore nous. (...)

Pascal Décaillet: Démocratie directe !

(...) Pour ma part, j'ai choisi. Je veux, pour mon pays, davantage de démocratie directe. Cela ne signifie en aucune manière l'avènement d'une démocratie de sondages, d'opinions éruptives, de simples clics. Non, l'extension des droits populaires s'accompagnera impérativement d'une élévation du degré de connaissances des gens sur les affaires politiques. C'est une immense entreprise, qui prendra des générations, passe par l’École, par une passion partagée de la connaissance, par des médias qui privilégient les affaires de la Cité sur le futile, ou l'accessoire. Vaste programme ! Mais j'y crois, de toutes mes forces ! (...)

Didier Bonny: Pourquoi être candidat au Conseil national?

(...) Chaque candidat.e avait 90 secondes pour se présenter et convaincre la centaine de membres présents de le/la retenir sur la liste (17 candidatures pour 12 places). Voici ma présentation: Chères Vertes, Chers Verts, Si je me présente devant vous ce soir pour figurer sur la liste du Conseil national, c’est parce que je pense que mes engagements écologique, solidaire et égalitaire, mon expérience politique, mon énergie et les liens tissés dans le monde associatif et celui de l’éducation, où j’ai fait toute ma carrière professionnelle, permettront de participer le 20 octobre prochain à la fête que nous ne manquerons pas de faire pour célébrer le ou les sièges que nous aurons gagnés. En plus, ça tombe bien, le 20 octobre est la date de mon anniversaire :-) ! Si je me présente devant vous ce soir, c’est aussi parce que (...) Si je me présente devant vous ce soir, c’est encore parce que mes engagements associatifs présents – je suis, et notamment, co-président des Fédération genevoise et romande des associations LGBT et membre du comité de l’ATE depuis dix ans – et passés – notamment président du Groupe sida Genève et co-président de l’association nationale Pro Aequalitate – Pour l’égalité des droits – sont des atouts dans une campagne où il s’agit de mettre en avant les points forts des 12 candidates et candidats de la liste. (...)

Olivier Emery: Distribution d'un livre religieux près d'un CO

Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Une affreuse organisation évangélique offre gratuitement des nouveaux testaments à notre douce jeunesse. C'est un pur scandale ! Cette propagande peut avoir de graves conséquences sur les moeurs de nos ados et, par ricochet, sur l'avenir de notre société. Cassandre ? Alarmiste ? Que nenni! J'ai pris soin de lire cette littérature sulfureuse. En voici quelques extraits édifiants: - Heureux les doux ; - Aime ton prochain comme toi-même; - Ne jugez pas; - Pardonnez-vous; - Heureux ceux qui ont soif de justice; - Heureux ceux qui font preuve de bonté; Ca craint, non ? Vivement un monde débarrassé de valeurs spirituelles et morales ! Nul doute que le matérialisme pur et dur produit le bonheur total de l'humanité. (TDG)