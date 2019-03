Mais où sont passés les slows d’antan?

À lire également: Soyons fous, sauvons le slow

On aurait adoré attaquer cet article en vous gazouillant le grand retour du slow. Ben non. Raté. Il semble bien que ce bon vieux corps-à-corps langoureux ait du plomb dans l’aile. On n’en enregistre plus, ou si peu. On ne le danse plus. On s’en moque à l’occasion. Et même si les soirs de liesse, quelque irréductibles s’autorisent encore une étreinte chaloupée quand la sono susurre «Many Rivers to Cross» (Jimmy Cliff, millésime 1969), même si la vénérable disco mobile Jackfil rebranche ses platines la semaine prochaine (lire ci-contre), la génération montante, elle, ne gambille guère sur ce genre de chose. Le slow, c’est devenu pipeau. «Franchement, je n’en passe pas ou très peu; on ne m’en demande plus, même pour les mariages», raconte le DJ et animateur de soirées Sylvain Basson. «L’individualisme règne et les modes de séduction ont changé. Le romantisme a déserté la danse. Sur la piste, les gens se regardent, mais sans se tenir la main.»

Mais quel dommage! Que de premiers émois, que de couples unis, de timidités vaincues et de tendres vertiges occasionna cette danse-là. La série de slows, les garçons l’attendaient dans la pénombre. Ils avaient repéré, depuis des heures parfois, leur éventuelle cavalière. Dès la suave intro, ils filaient l’inviter. Gorge nouée et jambes flageolantes. Le râteau guettait. Dans le cas contraire s’ouvrait alors un moment – sept minutes et cinq secondes, tout de même, pour le «Hey Jude» des Beatles, cela peut être bref ou interminable – de sensuelle promiscuité. On toupinait. On se palpait. On se humait. Et ce n’était pas toujours facile. «Les corps se rapprochaient sans nécessairement savoir que faire de ce rapprochement», analyse le sociologue français Christophe Apprill, spécialiste des danses de couple. «Le slow est un préliminaire plein d’incertitude et d’inquiétude. Il faut affronter la gêne, les sens en éveil, le désir, la vulnérabilité, la maladresse, les émotions. On ne maîtrise plus grand-chose. Cette troublante plongée dans l’inconnu condense le bouleversement de l’adolescence.»

Danse rebelle

Ce flou voluptueux mais flippant pourrait être la cause de la disgrâce. «Dans un monde baigné de libéralisme, il faut être efficient, rentable, productif», continue Christophe Appril. «Le doute et l’expérimentation ne sont plus valorisés. Les applications numériques gomment ainsi passablement l’incertitude dans les préalables au rapport amoureux. On sait où l’on va. Le slow n’a plus sa place dans notre utilitarisme triomphant.» En 2019, s’enlacer sur le «Angie» des Rolling Stones pourrait donc être un acte subversif. Chérie, soyons séditieux, dansons!

Il faut aussi convoquer à la barre la simplicité technique, voire la radicale indigence chorégraphique du slow. «Cela ne s’apprend pas. On fait la cloche sur la piste, sans bouger d’un centimètre, voilà tout», s’amuse Julien Grisel, grand manitou de Zou, l’école de danse genevoise. «Il n’y a pas de variation, de figures, de déplacement. Rien à voir avec son ancêtre, le fox-trot. Aujourd’hui, les jeunes ne dansent globalement plus. Quant aux danseurs expérimentés, ils pratiquent des choses plus élaborées.» Bref, les manches à balai et autres handicapés du tempo n’ont plus qu’à se morfondre au bar…

Léa et Zébra: les fans

Alors, RIP, le slow? Pas sûr. Car si on ne le pratique plus guère, il fait encore rêver. Et garde quelques adeptes ardents, pas forcément dans les amicales de crinières grises. «J’en suis un fervent militant!» s’enflamme le Genevois d’adoption DJ Zebra, illustre spécialiste des bootlegs (collage de différents morceaux) puissants et culottés. «J’en glisse toujours un dans mes sets. Ça devrait figurer sur les contrats! Impossible de ne pas fondre quand t’entends l’intro de «True» de Spandau Bellet. Il y a toujours comme un râle dans la salle. Un slow, ça doit provoquer une secousse au bas des reins. Les DJ n’en passent plus, mais le public adore, j’en suis persuadé.»

Même son de douce cloche chez Léa Pohlhammer, comédienne, DJ et cofondatrice du Wunderbar, club réservé aux plus de 35 ans. «Il nous est arrivé d’organiser des soirées 100% slow, avec juste trois morceaux de disco de temps en temps. Ça marchait du feu de dieu! Même les gens qui ne dansent pas chantent les paroles; ils n’exultent pas avec le corps mais avec la voix. Ado, tu tremblais en invitant quelqu’un à danser. Adulte, tu ne te gênes plus. Le public est preneur, j’en suis sûre. Il faut juste oser.» Osons, oui, et dansons joue contre joue… (TDG)